Az Országos Meteorológiai Szolgálat nemrég kiadta az elsőfokú, citromsárga riasztást az ország több vármegyéjére is, köztük egész Komárom-Esztergomra is, ugyanis az előrejelzések szerint már az este folyamán megérkezik a lehűlés heves zivatarok és szeles idő kíséretében. Emellett az elsőfokú sárga figyelmeztetés is érvénybe lépett vármegyénkre. Elsődleges veszélyforrást ilyen helyzetekben a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat térképe pénteken kora este Forrás: met.hu

Az Országos Meteorológiai Szolgálat pontos tájékoztatása szerint péntek este eleinte a Dunántúl északnyugati felén, éjjel pedig már a középső tájakon is kialakulhatnak zivatarok, amelyeket viharos széllökés (60-80 kilométer/órás), jégeső (jellemzően 1-2 centiméter nagyságúak) és felhőszakadás (20-40, néhol viszont a 40 milliméternyi mennyiséget is meghaladó) kísérhet.