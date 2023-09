A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szombaton nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és sokfelé várható (akár kiadós) eső, zápor, zivatar. A szél közben északnyugatira fordul és megerősödik. Erős lehűlés kezdődik, nyugaton már 20 fok alatt maradhat a csúcsérték.

Forrás: Köpönyeg.hu

Az Országos Meteorológiai Szolgálat ennek megfelelően ki is adta az elsőfokú (sárga) riasztást Komárom-Esztergomra zivatar kialakulásának lehetősége miatt. Mint írták, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Mint írják, szombat napközben, este gyors mozgású zivatarrendszerek is létrejöhetnek, amelyek nagyobb területen okozhatnak károkozó szélrohamokat. Az időjárási helyzet függvényében szombaton (főként napközben, este) a piros fokozatú riasztás is kiadásra kerülhet.