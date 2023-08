A Köpönyeg.hu prognózisa szerint augusztus 4-én, pénteken északon, északnyugaton erősen gomolyfelhős, máshol nagyrészt napos időre számíthatunk. Hajnalban, reggel, illetve késő délutántól várható zápor, zivatar - az északi, északnyugati tájakon. 21 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, északnyugat felé haladva lesz hűvösebb idő.

Az Országos Meteorológiai szolgálat már kiadta ar elsőfokú figyelmeztető előrejelzést zivatarok és heves zivatarok miatt. Pénteken kora délelőttig elsősorban az ország északi, északnyugati felén képződnek zivatarok, amelyek fő kísérőjelensége a felhőszakadás lesz. A zivatarokhoz erős vagy viharos széllökés és minimális eséllyel jégeső is társulhat.

Forrás: Köpönyeg.hu

Átmeneti szünetet követően a késő délutáni óráktól elsősorban az Alföldön és az északkeleti tájakon számíthatunk zivatarokra, amelyekhez viharos széllökés (60-90 km/h), jégeső (2-5 cm) és felhőszakadás (25-50, néhol > 50 mm) társulhat. Jelentős bizonytalanság mellett akár heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket lokálisan károkozó szélroham (> 90 km/h) és 5 cm feletti jég is kísérhet.

Péntek estétől délnyugat felől kiterjedt zivataros rendszer várható, amelyhez a felhőszakadás (30-60, helyenként > 60 mm) mellett kezdetben a már említett heves kísérőjelenségek is társulhatnak. A csapadékrendszer az éjszaka folyamán fokozatosan észak, északkelet felé helyeződik.

Forrás: met.hu

Szombaton sem számíthatunk jobb időre, Komárom Esztergomban marat a figyelmeztetés a zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.