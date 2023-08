Lehűlésre nem, azonban csapadékra lehet számítani a hétvége kezdetén. A Köpönyeg.hu prognózisa szerint pénteken a sok napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, és délután elszórtan fordul elő frissítő zápor, zivatar.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Komárom-Esztergom vármegyére már ki is adta a figyelmeztetést a heves záporok és felhőszakadások miatt. A zivatarok miatt a megye több járásában már a riasztást is érvényben van. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

A meteorológiai előrejelzése szerint a nap első felében elsősorban főleg a Dunától keletre, majd a déli óráktól elszórtan, az ország bármely pontján kialakulhat zivatar. A zivatarokat lokálisan felhőszakadás (25-35 milliméter, egy-egy helyen akár ennél több is lehet), ezen kívül átmeneti viharos széllökés (60-80 kilométer/óra), esetleg jégeső (1-2 centiméternél nem nagyobb átmérő) is kísérheti.