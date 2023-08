A hét első napján még igazi hőségre számíthatunk, de estétől érkezik a felfrissülés. A Köpönyeg.hu prognózisa szerint hétfőn fátyolfelhők mellett napos időre számíthatunk estig. Estétől aztán délnyugat felől zivatarok érhetik el az országot. Eleinte a délkeleti, majd az északnyugati szél élénkül meg.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Komárom-Esztergom vármegyére a nagy hőség miatt továbbra is fenntartja az elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést. A napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat. Mindemellett a heves zivatarok miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést megyénkre. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat.

A meteorológia előrejelzése szerint délutánig, késő délutánig nem valószínű zivatar az országban. Ekkortól előbb a Dunántúlon, majd a késő esti órákban már a középső megyékben is egyre nagyobb területen alakulhatnak ki zivatarok, amelyekhez viharos széllökések (általában 60-90 km/h), intenzív csapadék (általában 10-25 mm) és jégeső (jellemzően 1-3 cm) társulhat.

Főként a Dunántúlon heves zivatarokra is alkalmasak a légköri feltételek erősen viharos, károkozó (90 km/h-t meghaladó) szélrohamok, illetve akár 3-5 cm-t elérő, meghaladó átmérőjű jég kíséretében. Elsősorban a nyugati megyékben az egymást követő zivatarcellákból esély mutatkozik akár 30-40 mm-t meghaladó mennyiségre is egyes helyeken.