Az Országos Meteorológiai Szolgálat már reggel is kiadta a figyelmeztetést a zivatarok és felhőszakadások miatt, nemrég azonban az elsőfokú riasztást is érvénybe léptették többek között vármegyénkre is, amely egészen vasárnap éjfélig lesz érvényben.

Mint írják, szombaton előbb a Nyugat-Dunántúlon, majd az idő előrehaladtával keletebbre is (főként a középső és déli megyékben) előfordulhatnak elszórtan zivatarok. Éjszaka nyugat felől stabilizálódni kezd a légkör, de főként az ország keleti részén (Tiszántúl, Borsod, Zemplén) még vasárnap napközben is kedveznek a feltételek zivatarok létrejöttéhez. Az erősebb gócokhoz intenzív csapadék, szombaton néhány helyen felhőszakadás, kisebb méretű jég és átmeneti erős, esetleg viharos (60-70 kilométer/órás) széllökés társulhat.