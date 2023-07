Az Országos Meteorológiai Szolgálat Komárom-Esztergom vármegyére már ki is adta az elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést a nagy hőség és a heves zivatarok miatt is. A napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat.

Forrás: Met.hu

Mint írják, a késő délutáni, esti órákban zivatarok érik el az északnyugati, északi megyéket, amelyek az éjszaka első felében délkelet felé terjedhetnek át. A zivatarokhoz tartozó fő kísérőjelenség a viharos széllökés (60-90 kilométer/órás) lesz. Nagyobb bizonytalanság mellett akár károkozó (90 kilométer/órás) szélrohamok is lehetnek, emiatt a narancs riasztás is kiadásra kerülhet.