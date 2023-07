Hétfőn este a szebbik arcát mutatta meg az ég a szombati felhőszakadás után. Bár most is esett, de sokkal barátságosabban, ráadásul szivárványt varázsolva Tata fölé. A Vértes-Gerecse varázsa Facebook-oldlaon meg is mutatták, ahogy az Öreg-tó és egész Tata felett ragyogott.

Te is lefotóztad a hétfői szivárványt? Várjuk a képeket a [email protected] mailcímre!