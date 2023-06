A Köpönyeg.hu prognózisa szerint a pénteki napon sok napsütésre, kevés gomolyfelhőre számíthatunk. Az ország déli felén szórványosan lehet zápor, vagy zivatar. Délutántól az északi, északkeleti szél megerősödik. 25 és 30 fokos meleg lesz.

A hidegfronti hatás mellett a helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet. A korábbi műtéti hegek, csonttörések érzékennyé, fájdalmassá válhatnak. Ajánlott esernyőt, esőkabátot is magunkkal vinni!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint az esti órákban csökken a felhőzet, de délen, délnyugaton az éjszaka első felében még lehetnek felhősebb tájak, illetve északkeletre is sodródnak be felhők. Késő estig főkén a déli tájakon, a Tiszántúlon és az Alpokalján előfordulhat zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz élénk, néhol erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 16 fok között alakul, de északkeleten a szélvédett helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet.