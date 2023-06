Az Országos Meteorológiai Szolgálat kiadta az elsőfokú sárga riasztást vármegyénkre, hiszen több helyen számíthatunk megint intenzív zivatarokra és felhőszakadásokra, amelyek a megfelelő domborzati jellemzőkkel rendelkező vidékeken villámárvizeket is okozhatnak. Kisebb eséllyel átmeneti viharos széllökés illetve jégeső is társulhat ezekhez.

Mint írják, az esti órákban a nyugat felől érkező hidegfront mentén, illetve annak előterében országszerte egyre többfelé alakulnak ki zivatarok, köztük (legnagyobb valószínűséggel az ország déli felén) heves zivatarok (akár szupercellák) kialakulása is várható. A zivatarok várhatóan gyorsan rendszerbe szerveződnek majd, és az esti, éjszakai órákban fokozatosan kelet felé helyeződnek, miközben északnyugat felől stabilizálódik a légkör. A zivatarok várhatóan szombat reggelre északkelet felé távoznak. A zivatarok környezetében nagyméretű jégre (általában 2-4 centiméter, helyenként ennél nagyobb is), erősen viharos, károkozó széllökésekre (jellemzően 60-90 kilométer/órás, helyenként pedig akár 100 kilométer/órás), illetve felhőszakadásra is számítani kell.

És ne feledje senki: ha lecsap a vihar, ezekre kell odafigyelni a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint.