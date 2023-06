Kiadta a narancssárga riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nagy részére, hiszen több helyen számíthatunk megint intenzív zivatarokra és felhőszakadásokra, amelyek a megfelelő domborzati jellemzőkkel rendelkező vidékeken villámárvizeket is okozhatnak. Kisebb eséllyel átmeneti viharos széllökés illetve jégeső is társulhat ezekhez.

Mint írják, ma és szombaton is országszerte alkalmasak lesznek a légköri feltételek további zivatarok kialakulásához, egy adott pont felett akár több alkalommal is előfordulhatnak. A zivatarokhoz tartozó fő kísérőjelenség továbbra is a felhőszakadás lesz mindkét nap. Rövid idő alatt 25-50, kisebb körzetekben akár 50 mm-t meghaladó mennyiség gyűlhet össze, utóbbira (illetve villámárvízre) ma az Északi-középhegység tágabb környezetében, az Alföld középső, nyugati részén, valamint a Dunántúl északkeleti megyéiben és a Duna mentén a legkedvezőbbek a feltételek.

Szombaton a maihoz képest kevesebb helyen valószínű 50+ mm mennyiség. Átmeneti viharos széllökés, jégeső sem kizárt a zivatarok környezetében, de nem ez lesz a jellemző. Éjszakára csökken a zivatarok száma, de teljesen nem szűnik meg a zivatartevékenység, főleg keleten lehetnek továbbra is aktív zivataros gócok.