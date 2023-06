Kiadta a citromsárga riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország egészére, hiszen több helyen számíthatunk megint intenzív zivatarokra és felhőszakadásokra, amelyek a megfelelő domborzati jellemzőkkel rendelkező vidékeken villámárvizeket is okozhatnak. Kisebb eséllyel átmeneti viharos széllökés illetve jégeső is társulhat ezekhez.

Mint írják, napközben gyorsan labilizálódik a légkör, így ismét országszerte alkalmasak lesznek a légköri feltételek újabb zivatarok kialakulásához, egy adott pont felett akár több alkalommal is előfordulhatnak. A zivatarokhoz tartozó fő kísérőjelenség továbbra is a felhőszakadás lesz, rövid idő alatt 25-50 mm-nyi csapadékkal. 50 mm-t meghaladó mennyiségnek az esélye szombaton az elmúlt napokhoz képest számottevően kisebb, de erősebb felhőszakadás esetén lokálisan kizárni nem lehet - mint ahogy főként a veszélyeztetettebb domb- és hegyvidéki tájakon a villámárvizet sem. Átmeneti viharos széllökés, jégeső is előfordulhat a zivatarok környezetében, de nem ez lesz a jellemző. A zivatarok számossága az esti óráktól csökkenni kezd.

A Köpönyeg.hu prognózisa szerint a napsütés mellett gyakran növekszik meg a gomolyfelhőzet. Eleinte csak elszórtan, délután menetrendszerűen többfelé alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Az északkeleti szél megélénkül. 23 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.

Mint írják, fronthatás nem terheli szevezetünket. A helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet. Ajánlott esernyőt, esőkabátot is magunkkal vinni, mert elázás esetén magas a megfázás, felfázás esélye!