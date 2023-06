A Köpönyeg.hu prognózisa szerint pénteken estig napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, és csak néhol fordulhat elő zápor, vagy zivatar. Estétől aztán délnyugat felől egyre többfelé várható zápor, zivatar. Főleg délen és keleten heves zivatarok is lehetnek felhőszakadással, jégesővel.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Komárom-Esztergom vármegyére több figyelmeztetést is kiadott. A tikkasztó hőség és a heves zivatarok veszélye miatt narancssárga, másodfokú, míg a felhőszakadások veszélye miatt citromsárga, elsőfokú figyelmeztetést adott ki. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó is csapadék hullhat. A napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat.

A meteorológia előrejelzése szerint késő délután egy nyugat felől érkező hidegfront mentén, illetve annak előterében országszerte kedvezőek lesznek a feltételek zivatarok, köztük (legnagyobb valószínűséggel az ország déli felén) heves zivatarok kialakulásához is. A cellák várhatóan gyorsan rendszerbe szerveződnek majd, s kelet felé helyeződnek, miközben késő estére északnyugat felől stabilizálódik a légkör.

A zivatarok környezetében nagyméretű jégre (általában 2-4 cm, helyenként >5 cm is), viharos, erősen viharos széllökésekre (jellemzően ~60-90 km/h, helyenként >90-100 km/h), illetve felhőszakadásra (>20-50 mm) is számítani kell. A Dél-Dunántúlon, illetve Dél-Alföldön a piros riasztás kiadására is esély van.