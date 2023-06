A Köpönyeg.hu prognózisa szerint szerdán a napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, és főleg északkeleten alakul ki zápor, zivatar. Heves zivatar is lehet felhőszakadással, jégesővel.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Komárom-Esztergom vármegyére már ki is adta az elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést a nagy hőség és a heves zivatarok miatt is. A napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat.

A meteorológia előrejelzése szerint a déli óráktól főként az ország északkeleti, keleti felén (ezen belül előbb az Északi-középhegység térségében, később az Alföld északkeleti kétharmadán is), másodsorban a késő délutáni, esti óráktól a Dunántúl északnyugati, nyugati részén kedveznek leginkább a feltételek zivatarok kialakulásához - várhatóan ezeken a tájakon sem fordulnak elő sok helyen, azonban ahol igen, ott számottevő eséllyel lehetnek heves események is.

A zivatarokat felhőszakadás (általában > 20-30, lokálisan akár > 40 milliméter), jégeső (> 1-3 centimétert meghaladó jégszemek), viharos széllökések (ált. > 60-80 kilométer/óra) kísérhetik. Szélsőséges esetben 90 kilométer/órát meghaladó szélrohamot, illetve 4-5 centimétert elérő jégátmérőt sem lehet teljesen kizárni heves zivatarban, illetve annak környezetében. Éjjel sem cseng le teljesen a zivatartevékenység.