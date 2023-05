A Köpönyeg.hu prognózisa szerint szerdán a párafoltok megszűnése után nyugaton marad a borongós idő, míg keleten gomolyosodik a felhőzet a kevés napsütés mellett. A Dunától keletre délután egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar. Az északnyugati szél megerősödik.

Ahogy arról már beszámoltunk, az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki Komárom-Esztergom vármegyére a heves zivatarok veszélye miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat.

A meteorológia prognózisa szerint reggel kelet felől sodródhatnak be intenzívebb záporok mellett zivataros gócok. A kísérőjelenség főleg intenzív csapadék formájában várható (> 20-30 mm, lokálisan ennél több is lezúdulhat), emellett jégeső (1-2 cm), és néhol viharos szél (> 60 km/h) is lehet. Szerdán főként a keleti térségben és a középső országrészben várhatók nagyobb számban zivatarok, amelyek akár villámárvizeket is okozhatnak. Heves zivatarok mindkét nap előfordulhatnak erősen viharos szél és nagyobb méretű jég kíséretében. Az egyre nagyobb területen megerősödő északi, északnyugati szelet az Észak-Dunántúlon 60-80 kilométer/óra közötti viharos lökések kísérik.