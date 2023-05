A Köpönyeg.hu orvosmeteorológia előrejelzése szerint fronthatás nem terheli szevezetünket. A helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint május 3-án az esti órákban több helyen szakadozottabbá, vékonyabbá válik a felhőzet, a Nyugat-Dunántúlon derült részek is lehetnek. Egyre kevesebb helyen várható csapadék, reggel már csak elvétve eshet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. Tatabányán és környékén a minimum hőmérséklet 10 fok körül alakul.

Komárom-Esztergom megyére nem, de a szomszédos Fejér és Pest megyékre elsőfokú figyelmeztetést is kiadott a meteorológia. Prognózisuk szerint az esti órákban az Alföldön illetve eleinte még a Dunántúl déli felén alakulhatnak ki további zivatarok, majd a Dunántúl keleti, északkeleti felén is előfordulhat néhol zivataros góc. Az egyes cellákat rövid idő alatt jelentősebb (esetleg 20 milimétert meghaladó) csapadék, szélerősödés, kisebb méretű jég kísérheti. A zivatartok az éjszakai órákban fokozatosan lecsengenek. Ajánlott esernyőt, esőkabátot is magunkkal vinni a csütörtöki napra is!