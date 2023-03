Ahogy arról már beszámoltunk, ma egy újabb hidegfront érkezett térségünkbe, amely csapadékot is hozott magával. Az Országos Meteorológiai Szolgálat azonban most elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki megyénkre az erős szél miatt. Az előrejelzés szerint az ország nyugati részében – köztük a Komárom-Esztergom megyében is – szerdára virradó éjszaka nagy területen megerősödik, viharossá fokozódik a szél.

A legerősebb lökések kiemelten a Dunántúlon várhatóak, majd szerda délelőttől már északkeleten is többfelé elérhetik a 60-75 kilométer/órát, de helyenként 80 kilométer/óra körüli széllökés sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 3 és 8 fok között alakul.