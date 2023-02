A Köpönyeg előrejelzése szerint sok napsütésre, és felhőátvonulásokra számíthatunk kedden, csapadék nélkül. Az északnyugati szél sokfelé lesz erős, néhol viharos. 12 és 17 fok közötti, kora tavaszias időnk lesz. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint szűkebb hazánkban kedd délelőtt 12, délután 16, este pedig 9 fok várható. Az ismert vicc szerint azt is mondhatnánk, hogy 37, csak elosztva.

Az orvosmeteorológia szerint kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak...) is felerősödhetnek.