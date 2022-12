− A szombati napon egy kiterjedt csapadékmező érkezett délnyugat felől, amely fokozatosan haladt északkelet felé. Ez a csapadékrendszer kezdetben még kiadós eső okozott, majd az idő előrehaladtával, ahogy a hideg levegő betört az országba, megkezdődött a halmazállapot-váltás is, és az esőt havazás váltotta fel síkvidéken is − részletezte a hétvégi időjárást a fiatalember, aki szerint Császáron vasárnapra virradó éjjel, 11 óra körül váltott át havazásba az eső, majd hajnalig intenzíven havazott, így reggelre egy csodás havas mesevilágnak lehetett szemtanúja ő is, valamint fotóinak hála a Kemma olvasói is.