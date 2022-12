Vasárnap estére Komárom-Esztergom megye több pontja is kifehéredett, így például Tatabánya, Tardos, a Bakonyalja és Dobogókő is, sőt, 22 óra után Tatán például újra szállingózni kezdett a hó. Úgy fest, erre hétfőn is számíthatunk, az előrejelzések szerint ugyanis hétfőn eleinte tovább csökken majd a felhőzet, egyre több helyen süt ki a nap, míg északkeleten akár a déli órákig lehet havazás, hószállingózás. Este észak, északnyugat felől ismét megnövekszik majd a felhőzet, és északon hózáporok alakulnak ki. Estig erős marad az északnyugati szél. 0 fok körül alakul a hőmérséklet, igazi téli napunk lesz.

Várjuk olvasóink képeit is! Behavazódott a táj, elkészült az első hóemebr? Fotózd le és küldd el a [email protected] mailcímre. A tárgyba írd be: havazás.

Tatai olvasónk, Pokk Márk is küldött néhány tatai képet:

Tata is behavazódott

Fotós: Pokk Márk / Forrás: Beküldött

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint egyébként erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.

Kifehéredett a táj olvasónk felvételén

Fotós: Pokk Márk / Forrás: Beküldött

Mi pedig megmutatjuk, milyen volt a táj vasárnap Tardos környékén: