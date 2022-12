A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé több alkalommal várható eső, zápor, délen, délkeleten zivatar is lehet. Több helyen kiadós mennyiségű eső eshet. A délelőtti órákban lehet átmenenti csapadékszünet. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. 3 és 14 fok között alakul majd a hőmérséklet, de ne reménykedjenek nagyon a Komárom-Esztergom megyiek, ugyanis az ország délkeleti lesz a legenyhébb idő. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint egyébként Tatabánya térségében este óbos esőre is lehet számítani, míg szombat reggelre be is havazódhat a terület.

Mindemellett gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.