Tardos környékén is délelőtt megmutatta már magát a hó, a Gorba-tetőről remek fotókat is kaptunk. A Pilisben és a Visegrádi-hegységben csak a déli harangszó után eredt el az eső, a halmazállapot-változás a hegyekben délután következett be, kora estére fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. Amíg síkvidéken, vagyis a közeli Esztergomban 1,5 Celsius-fokot mértünk, addig a Visegrádi-hegység legmagasabb pontján, a megyehatáron fekvő Dobogókőn -1,5 Celsius-fokot mutatott a hőmérő.