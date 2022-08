Pénteken végre megérkezhet térségünkbe a régóta várt csapadék, azonban nem feltétlenül abban a formában, amelyben arra most a legnagyobb szükség lenne. A Köpönyeg.hu prognózisa szerint eleinte csak fátyolfelhők lesznek az égen a többórás napsütés mellett, majd délutántól délnyugat felől erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar (egyelőre főleg a Dunántúlon). Heves zivatar is lehet szélviharral, jégesővel. 31 és 41 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lesz extrém forróság.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Komárom-Esztergom megyére már ki is adta a másodfokú, narancssárga figyelmeztetést a heves zivatarok veszélye miatt. Mindemellett a hőség és a felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés lépett érvénybe. Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat. A napi középhőmérséklet 25 fok felett valószínű.

Forrás: met.hu

A meteorológia előrejelzése szerint egy hidegfront közelíti meg térségünket, amelynek előoldalán a délután folyamán - jelentős bizonytalanság mellett - szórványosan már megjelenhetnek heves zivatarcellák, főként a Dunántúlon. A zivatarokhoz lokálisan károkozó szélroham (90-120 kilométer/óra, egy-egy helyen ettől erősebb lökés sem kizárt), illetve jégeső (általában 2-4 centiméter, néhol akár > 4 centiméter jégátmérő), esetleg felhőszakadás (>20-25 milliméter) is társulhat. Ezt követően, este a hidegfront érkeztével a zivatarok várhatóan rendszerbe szerveződnek, így a fent említett kísérőjelenségek a Dunántúlon és az ország középső sávjában már kiterjedtebben is előfordulhatnak. Az éjszaka folyamán várhatóan egyre inkább a felhőszakadás (25-35 millimétert meghaladó csapadék) lehet a legfőbb veszélyforrás, de lokálisan továbbra is előfordulhat viharos kifutószél és jégeső.