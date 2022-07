A július 18-i héten 40 Celsius fok közelébe lesz a hőmérő higanyszála, írja a koponyeg.hu. Az előrejelzések szerint már július 16-én szombaton kezdődik a felmelegedés. Hajnalban délnyugaton még kialakulhat zápor, majd országszerte napos, gomolyfelhős időre számíthatunk csapadék nélkül. Az északnyugati szél erős marad. Lényeges változás nem lesz a hőmérsékletben: marad a 30-33 fok körüli maximum.

Vasárnap és hétfőn már sok napsütés várható, csak kevés gomolyfelhő jelenik meg az égen, ám csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél gyakran lesz élénk. Pár fokkal felfrissül az idő: délutánonként 29 fok körüli értékeket mérhetünk.

Az igazi hőhullám kedden robban be térségünkb is: ragyogóan napos, száraz idő valószínű, szerdán már 36-37 Celsius fokra készülhetünk, csütörtökön pedig akár a 38 Celsius fokot is elérheti a hőmérséklet.

Forrás: koponyeg.hu

A nagy hőségben érdemes észben tartani, hol találhatóak párakapuk, így például Komáromban is, ahol három helyen is hűsölhettek.