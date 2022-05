Kedden heves zivatarok szakítják meg a kellemes nyári időt. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint, a nap folyamán több hullámban várható eső, zápor, zivatar. Főleg a keleti tájakon jégeső, felhőszakadás is lehet. Az északnyugati szél egyre nagyobb területen erősödik meg. Hidegfronti hatás érvényesül.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat már ki is adta az elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést Komárom-Esztergom megyére a heves zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat.

A meteorológia prognózisa szerint, a délelőtt folyamán helyenként még előfordulhat egy-egy dörgés, villámlás a záporok mellett. Délután észak felől ismét megnövekszik a zivatarhajlam. Kezdetben főként a Dunántúl északi felén, a középső országrészben, majd a cellák terjedésével a déli, délkeleti területeken is megjelenhetnek zivatarok (legalacsonyabb valószínűséggel az északkeleti harmadban kell rájuk számítani). A cellák az Észak-Dunántúlon esetleg rendszerré is szerveződhetnek. Késő estére fokozatosan stabilizálódik a légkör, legtovább a déli országrészben fordulhat elő zivatartevékenység. A legerősebb cellákat viharos széllökés (60-80 kilométer/óra), jégeső és intenzív csapadékhullás (10-20 milliméter) is kísérheti.