Nyárias napok elé nézünk, azonban nem maradunk szárazon. A Köpönyeg.hu prognózisa szerint, térségünkben kedden és szerdán is erősen gomolyfelhős lesz az ég, záporok, heves zivatarok válthatják egymást.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat keddre és szerdára már ki is adta Komárom-Esztergom megyére az elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést a zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat. Kedd estétől északnyugaton a délelőtti órákat követően újra kitörhetnek zivatarok. Az északkeleti szél megélénkül.

Forrás: met.hu

Szerdán a sok napsütés mellett erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyből az érkező hidegfront előterében, valamint a front mentén is várhatók záporok, zivatarok, néhol akár heves zivatarok is lehetnek. A déli, délnyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, olykor erős, zivatarban viharos lökések kísérik. Hajnalban 10, 17, a délutáni órákban 26, 33 fok között alakul a hőmérséklet, de az északnyugati határnál ennél hidegebb, míg a déli határnál melegebb is lehet.