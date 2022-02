Nem indul kellemesen a hétfő, ugyanis visszatér a viharos szél térségünkbe. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfő délelőttig főleg délen várható még eső, majd északnyugat felől csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen süt ki a nap. Délután aztán a felhőátvonulásokból záporok, hózáporok alakulnak ki. Nagy területen lesz erős, olykor viharos az északnyugati szél. 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Komárom-Esztergom megyére már ki is adta az elsőfokú, citromsárga riasztást a viharos szél veszélye miatt. A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer/órát.

Forrás: met.hu

A meteorológia prognózisa szerint hétfő hajnaltól az északnyugatira forduló szelet a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén többfelé kísérhetik viharos (általában 60-80 kilométer/óra, a magasabban fekvő tájakon akár 90 kilométer/órát meghaladó) széllökések. Hétfőn a reggeli óráktól az északnyugati országrészben, a délelőtti órákban a délnyugati megyékben is kis eséllyel egy-egy zivatar kialakulhat. Napközben az északkeleti megyékben a záporokat zivatar is kísérheti. Késő estére -2 és +5 fok közé hűl le a levegő.

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelzése szerint gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.