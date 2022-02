Megérkezett a hidegfront térségünkbe, amely nagy szelet és csapadékot is hozott. A Köpönyeg.hu prognózisa szerint a keddi napon a több órás napsütés mellett felhőátvonulások jellemzik a napot. A viharos északnyugati szél mellett zápor is érkezett megyénkbe, amely a megyeszékhelyen jég formájában mutatta meg magát.

Kora délután gomolyfelhők gyülekeztek Tatabánya felett, amik szinte biztosan esőt ígértek. A csapadék meg is érkezett, azonban nem eső, hanem jég formájában mutatta meg magát. A jégzápor csupán 1-2 percig tartott és borsószem nagyságot is alig érték el a szemek. A február végi jégzáporról videót is hoztunk nektek.

Ami az előttük álló napot illeti, szerdán sem várható jelentős változás térségünk időjárásában. A Köpönyeg előrejelzése szerint holnap egy újabb front hatására északnyugat felől délelőtt többfelé alakul ki eső, a hegyekben havas eső. Délután aztán - az ismét erőre kapó szél hatására - csökken a felhőzet. 10 fok körüli értékeket mérhetünk délután.