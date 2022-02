A hétfői szeles idő után kedden sem számíthatunk sokkal jobbra. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden délelőtt még többórás napsütésre, délután északnyugat felől már felhősödésre számíthatunk. Ekkortól elszórtan fordul elő kisebb eső, záporeső. Estig erős marad az északnyugati szél, de még estétől is lesznek élénk lökések.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki Komárom-Esztergom megyére az erős szél veszélye miatt. A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer/órát.

Forrás: met.hu

A meteorológia prognózisa szerint kedden délelőtt többnyire napos időre számíthatunk, csak kisebb körzetekben lesz felhős az idő, majd délután északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Futó zápor, hózápor néhol előfordulhat. A nagy területen erős északnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon és a Duna vonalának tágabb térségében kísérhetik viharos, akár 70 kilométer/órát is meghaladó lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 6 és 10 fok között várható. Késő estére általában 2 és 8 fok közé hűl le a levegő.

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint gyenge hidegfronti hatás terheli továbbra is szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Sokáig azonban már nem kell elviselnünk a viharos szelet. A Köpönyeg.hu szerdai előrejelzése szerint fokozatosan csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen fordul naposra az idő. 9-13 fok közötti kora tavaszi idő várható.