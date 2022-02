Nem indul kellemes idővel az előttünk álló hét. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn a párás, több helyen ködös reggelt követően északnyugat felől borultságig növekszik a felhőzet, és egyre többfelé számíthatunk esőre, záporra. A hegyekben havas eső, hózápor is előfordulhat. A szél északnyugatira fordul és többfelé megerősödik.

Az Országos Meteorológiai szolgálat elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a viharos szél miatt Komárom-Esztergom megyére. A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer/órát.

Forrás: met.hu

A meteorológia prognózisa szerint, hétfőn a déli óráktól egy hidegfront vonul át az országon, melynek környezetében a Dunántúlon és az Alföld délnyugati részén az északnyugatira forduló szelet viharos lökések (65-75 kilométer/óra) is kísérhetik. A front mentén egy-egy intenzívebb záporban, jégdara záporban az ég is megdörrenhet. A hétfő késő délutáni, esti órákra a front elhagyja az országot, ezzel együtt csillapodik a légmozgás is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6, 14 fok között valószínű.