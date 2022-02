A meteorológiai tavaszig már csak egyet kell aludni, de ma még megmutatta magát kicsit a tél. Ahogy a Köpönyeg előrejelzése is ígérte, hózáporok tarkították a napot. Tatán, Tatabányán és Bajon is havazott valamelyest. Az Útinform prognózisa szerint egyébként hétfőn késő estig főként a Dunántúlon még előfordulhat havazás, hózápor, amelyből estébe nyúlóan a délnyugati, nyugati megyékben lepel-2 centiméter körüli hóréteg kialakulhat. Dobogókő térségében is esett a hó, ott meg is maradt az út mentén, valamint a turistaháznál, csakúgy, mint Tardos környékén.

Olvasónk, Huzl Mónika meg is örökítette a baji hózáport:

Az előrejelzések szerint kedden a többórás napsütés mellett a keleti tájakon ugyan megnövekszik a fátyolfelhőzet, de csapadék ebből már nem alakul ki, ugyanakkor gyakran lesz élénk lesz északkeleti szél. A fagyos reggelt követően délutánra 4 és 9 fok közé melegszik a levegő.

Nálatok is esett a hó? Meg is maradt? Várjuk fotóitokat, videóitokat a [email protected] mailcímre, a település megjelölésével!