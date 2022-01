Nem indul kellemes idővel a hét. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn egy hidegfront érkezik, amely az ország jelentős területén viharos szelet eredményez majd. Mint írják, hétfőn észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól szórványosan alakul ki zápor, havas eső zápor, északkeleten hózápor is. Az északnyugati szél nagy területen fokozódhat viharossá. 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szinte az ország összes megyéjére, köztük Komárom-Esztergom megyére is elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a viharos szél veszélye miatt. A legerősebb széllökések a 70 kilométer/órát is meghaladhatják. Nyugati szomszédunkban, Győr-Moson-Sopron megyében már narancssárga, másodfokú figyelmeztetés lépett érvénybe. Ott a 90 kilométer/órát meghaladó széllökések is gyakran előfordulhatnak.

Forrás: met.hu

A meteorológia prognózisa szerint hétfőn napközben tovább erősödik a szél, a délnyugati tájak kivételével sokfelé viharos lökések kísérik majd az északnyugati irányú szelet. A legerősebb lökések általában 65-90 kilométer/óra között várhatók. Elsősorban a hegyvidéki tájakon (Dunántúli- és Északi khg.,) 90 kilométer/órát meghaladó lökésekre is számítani lehet, de akár síkvidéken (Kisalföldön, illetve az Alföld északi részén) is lehetségesek 90 kilométer/óra körüli lökések. A késő esti órákra némileg veszít erejéből a légmozgás, de élénk, erős lökések egész éjszaka előfordulhatnak.