A veszélyjelzés szerint a Komáromi és Kisbéri járásra adott ki előfokú riasztást a meteorológiai szolgálat széllökés miatt december 12-e vasárnapra.

Forrás: met.hu

Az előrejelzés szerint nagyobb területen is viharos, 60-80 kilométer/óra, lokálisan 90 kilométer/órát is meghaladó széllökésekre kell számítani, főként a Dunántúlon és az északkeleti harmadban. A viharos szél a Dunántúl hóval borított területein (kiemelten a Bakonyban) hófúvást is okozhat. A szél várhatóan a késő esti órákban fokozatosan veszít majd erejéből.

A keleti területekre érkező vegyes halmazállapotú csapadék vasárnap a déli órákat követően egyre nagyobb területen vált át havas esőbe, majd hóba. Elsősorban a délkeleti tájakon lepel-5 centiméter (lokálisan akár 5 centimétert meghaladó), a Tiszántúl északi felén az esti óráktól kezdődően lepel-pár centiméter friss hó hullhat.

Ahogy a koponyeg.hu írja, vasárnap a Dunántúlon változóan felhős időre számíthatunk, legalább pár órás napsütéssel. A keleti tájakon erősen megnövekszik a felhőzet, és a Tiszántúlon többfelé, a Duna-Tisza-közén elszórtan lehet csapadék: a kezdeti esőt havas eső, hó válthatja fel.

Hétfőn reggelig a Tiszántúlon még szállingózhat a hó, majd keleten csökken a felhőzet, és többórás napsütés valószínű. A Dunántúlon ugyanakkor borongós idő lesz, és elszórtan fordul elő kisebb eső, szitálás. Az eleinte még erős légmozgás fokozatosan gyengül. Reggel -3, délután +3°C körül alakul a hőmérséklet.

Kedden az északkeleti területeken lehet kevés napsütés, máshol inkább már párás, ködfelhős lesz az idő. Szitálás, ónos szitálás kialakulhat. Gyenge lesz az északnyugati szél. Reggel gyenge fagy, délután +3 fok valószínű.

Szerdán és csütörtökön erősen felhős, párás, néhol tartósan ködös időre van kilátás. Észak felől elszórtan fordul elő havas eső, szitálás, vagy hószállingózás. Csak kevés helyen élénkül meg a légmozgás. A hőmérsékletben alig lesz változás: reggelente fagyhat, délutánonként 0-5 fok ígérkezik.