Az elmúlt napokban nagy károkat okozott az ónos eső a déli megyékben. Most az Országos Meteorológiai Szolgálat Komárom-Esztergom megyére is elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki az ónos eső veszélye miatt. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized lehet. Két szomszédos megyénk több járásában az elsőfokú riasztást is kiadták már.

Forrás: met.hu

Mint írják, a Duna vonalának tágabb térségében ónos szitálás, gyenge ónos eső előfordulhat (néhány tized milliméter). A késő délutáni, esti óráktól az Alföld északi felén, középső országrészben, később pedig az Északi-középhegység környezetében is várható újabb ónos eső. Szerda reggelig a főváros térségében, az Északi-középhegység nyugati felén általában 1-3 milliméter körüli ónos eső hullhat, azonban a középső országrészben a csapadék halmazállapota meglehetősen bizonytalan, mivel késő estétől nyugat, délnyugat felől egyre inkább esőbe válthat a csapadék. (Összességében a várható ónos eső mennyisége az elmúlt napokhoz képest jóval kevesebbnek ígérkezik.) A vegyes halmazállapotú csapadékzóna szerda reggelre az északkeleti országrészre korlátozódik, majd északkelet felé távozik.

Napközben az Északi-középhegység térségében újabb havazás, hószállingózás kezdődik, melyet estétől délnyugat felől egyre többfelé fagyott eső, ónos eső vált fel, a havazás az északi, északkeleti határvidékre korlátozódik. A térségben szerda reggelig összességében 3-4 centiméter friss hó hullhat, de lokálisan az 5 centimétert is meghaladhatja a friss hóréteg.

Ahogy arról már beszámoltunk, a hét előrehaladtával az időjárás egyre enyhébb lesz. Az év utolsó napján akár 16 fokos tavaszi időre is számíthatunk. Az új év első napjában sem kell jelentősebb lehűlésre számítani.