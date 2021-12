Vasárnapra virradó éjszaka újabb havazás érkezett Komárom-Esztergom megyébe. Olvasóink a Facebook-oldalunkon is jelezték, hogy szűkebb hazánk több települése kifehéredett, így például Neszmély is, de több fényképet is kaptunk a megye különböző pontjairól. Facebook-sztorinkban azt is megkérdeztük, hogy követőink szerint lehet-e majd hóembert építeni, de vasárnap reggelig a válaszadók többsége pesszimista volt: azt mondták, hogy szerintük el fog olvadni a hó. Ha készítettek vagy láttak hóembert, esetleg megörökítették a fehér tájat, várjuk fotóikat a [email protected] mailcímre.