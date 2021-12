Az ország nyugati felében ennél jelentősebb volt viszont a havazás. Ahogy a Kisalföld is írta, Sopronban, Kapuváron is esett a hó, sőt, ott meg is maradt az. A Köpönyeg előrejelzése szerint egyébként szombaton erősen felhős, vagy borult lesz az ég. A délelőtti órákig délen esők, nyugaton havas eső, néhol ónos eső, az Alpokalján havazás is lehet. Napközben átmenetileg szakadozik a felhőzet, de estétől délnyugat felől újabb esők lehetnek. A délkeleti szél élénk lesz. Az Alpokalján lesz a leghidegebb, itt csak +1, +2 fok várható, máshol 3-11 fok között alakul a hőmérséklet.