33 perce
Eddig átverhettek a boltban, de most már nem: csak ezek a trappisták maradhatnak
Megjelent a rendelet, ami rendbe teszi a sajtok és a kenyerek világát. A trappista sajt és a vadkovászos kenyér mostantól csak szigorú feltételek mellett maradhat a kínálatban. Vége a trükközésnek, eltűnnek az utánzatok.
Trappista sajt, ami nem is igazi trappista? Vadkovászos kenyér, amiben nyoma sincs a kovásznak? Ezekkel eddig nap mint nap találkozhattunk a boltokban. Most azonban véget vet a trükközésnek az új rendelet: a polcokon csak az maradhat, ami tényleg megfelel a hagyományos receptnek és a minőségi előírásoknak. A vásárlók örülhetnek, hiszen végre tiszta helyzet lesz, de a szakértők szerint az árak az egekbe szökhetnek.
Trappista sajt és vadkovászos kenyér új szabályokkal
A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a trappista sajt csak akkor viselheti a nevét, ha valóban a klasszikus recept alapján készül, de erről cikkünk végén bővebben is olvashatnak. A vadkovászos kenyérnél is ugyanilyen szigor jön: kizárólag a kovászban élő baktériumok és élesztők adják majd az ízét, nem pedig adalékanyagok. Az előírás kimondja, hogy a kenyér csak akkor nevezhető vadkovászosnak, ha kovászos technológiával készül, legfeljebb 8 °C-on és legalább 12 órán át kelesztik, a kovász pedig kizárólag liszt és víz erjesztésével, természetes mikroorganizmusok segítségével készül.
Nagy István agrárminiszter a rendelet első pontjában úgy fogalmazott, hogy a sajtos szabályozás célja, hogy a trappistára vonatkozó minőségi követelményeket meghatározza, és „biztosítsa ezáltal a fogyasztói bizalom megerősödését a legnépszerűbb sajtféle tekintetében”.
A cél egyértelmű: tiszta piac, tiszta ízek.
Érdekességek a trappista sajtról
- A trappista sajtot eredetileg francia szerzetesek készítették a 18. században, innen kapta a nevét is.
- Magyarországon az 1900-as évek elején honosodott meg, és azóta a legkedveltebb sajtfélék közé tartozik.
- Évente több tízezer tonna trappista készül hazánkban, vagyis messze ez a legnagyobb mennyiségben gyártott sajt.
- Jellegzetessége a halványsárga szín, a enyhén savanykás, sós íz és a jól szeletelhető, rugalmas állag.
- A magyar családokban klasszikusan szendvicsbe, bundás kenyérhez, melegszendvicshez és rántott sajtként kerül az asztalra.
Mennyi most 1 kg trappista ára?
1 kg trappista sajt ára most egyébként a GVH Árfigyelője szerint 2099 forintnál kezdődik, ennyiért a Lidl-ben mérik a Tami márkájút, míg a legdrágább az Auchanban van, 5375 forintos egységáron, ez saját márkás. Az Agrárnapló kiemelte: ez az első alkalom, hogy egy sajtféle külön rendeletet kap.
Fontos tudni, hogy nem minden változás lép életbe azonnal. Lesz egy átmeneti időszak, amikor a korábbi szabványoknak megfelelő termékek is a polcokon maradhatnak. A vadkovászos kenyér esetében ez 2025. október 10-ig tart, míg a trappista sajtnál az átállási határidő 2025. november 2.
Mit mond az új szabályozás a trappista sajtról?
A Magyar Élelmiszerkönyvbe számos egyéb leírás mellett melyek az ízt, formát, színt, illatot, állagot is érintik, bekerült, hogy a trappista sajt tehéntejből, tejsavbaktérium-színtenyészet és alvasztó enzim hozzáadásával készített, sózott, érlelt, jellegzetes érzékszervi tulajdonságú, oltós alvasztású, félkemény, erjedési lyukas sajt, és előállítható füstölt vagy füst ízű változata is.
Egy trappistának a különböző szempontok szerinti érzékszervi bírálat során valamennyi tulajdonság csoportjára külön-külön legalább 2,8 súlyozatlan pontot kell kapnia, és legalább 12,8 pontot kell kapnia összesen. Ha a termék érzékszervi bírálatának eredménye legalább egy érzékszervi tulajdonság vonatkozásában 0 pont, a vizsgált terméket fogyasztásra alkalmatlannak kell minősíteni, írja a rendelet.
Felhasználható összetevők az igazi trappista sajtnál:
- tehéntej
- sovány tej, részben fölözött tej, membránszeparációval beállított zsír-, illetve fehérjetartalmú tej vagy ezek keverékei
- tejszín
- tejsavbaktérium-színtenyészetek
- alvasztó enzim
- ivóvíz
- étkezési só
SzavazásKorábbi szavazások
Neked mi a legfontosabb szempont a trappista sajtban?