Eddig átverhettek a boltban, de most már nem: csak ezek a trappisták maradhatnak

Trappista sajt, ami nem is igazi trappista? Vadkovászos kenyér, amiben nyoma sincs a kovásznak? Ezekkel eddig nap mint nap találkozhattunk a boltokban. Most azonban véget vet a trükközésnek az új rendelet: a polcokon csak az maradhat, ami tényleg megfelel a hagyományos receptnek és a minőségi előírásoknak. A vásárlók örülhetnek, hiszen végre tiszta helyzet lesz, de a szakértők szerint az árak az egekbe szökhetnek.

Nagy István agrárminiszter szerint a vásárlóknak joguk van a valódi trappista sajthoz és kovászos kenyérhez

Fotó: Pexels

Trappista sajt és vadkovászos kenyér új szabályokkal

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a trappista sajt csak akkor viselheti a nevét, ha valóban a klasszikus recept alapján készül, de erről cikkünk végén bővebben is olvashatnak. A vadkovászos kenyérnél is ugyanilyen szigor jön: kizárólag a kovászban élő baktériumok és élesztők adják majd az ízét, nem pedig adalékanyagok. Az előírás kimondja, hogy a kenyér csak akkor nevezhető vadkovászosnak, ha kovászos technológiával készül, legfeljebb 8 °C-on és legalább 12 órán át kelesztik, a kovász pedig kizárólag liszt és víz erjesztésével, természetes mikroorganizmusok segítségével készül.

Nagy István agrárminiszter a rendelet első pontjában úgy fogalmazott, hogy a sajtos szabályozás célja, hogy a trappistára vonatkozó minőségi követelményeket meghatározza, és „biztosítsa ezáltal a fogyasztói bizalom megerősödését a legnépszerűbb sajtféle tekintetében”.

A cél egyértelmű: tiszta piac, tiszta ízek.

Érdekességek a trappista sajtról A trappista sajtot eredetileg francia szerzetesek készítették a 18. században, innen kapta a nevét is.

Magyarországon az 1900-as évek elején honosodott meg, és azóta a legkedveltebb sajtfélék közé tartozik.

Évente több tízezer tonna trappista készül hazánkban, vagyis messze ez a legnagyobb mennyiségben gyártott sajt.

Jellegzetessége a halványsárga szín, a enyhén savanykás, sós íz és a jól szeletelhető, rugalmas állag.

A magyar családokban klasszikusan szendvicsbe, bundás kenyérhez, melegszendvicshez és rántott sajtként kerül az asztalra.

Mennyi most 1 kg trappista ára?

1 kg trappista sajt ára most egyébként a GVH Árfigyelője szerint 2099 forintnál kezdődik, ennyiért a Lidl-ben mérik a Tami márkájút, míg a legdrágább az Auchanban van, 5375 forintos egységáron, ez saját márkás. Az Agrárnapló kiemelte: ez az első alkalom, hogy egy sajtféle külön rendeletet kap.