október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élelmiszer rendelet

31 perce

Eddig átverhettek a boltban, de most már nem: csak ezek a trappisták maradhatnak

Címkék#változás#vásárlás#Agrárminsztérium#rendelet

Megjelent a rendelet, ami rendbe teszi a sajtok és a kenyerek világát. A trappista sajt és a vadkovászos kenyér mostantól csak szigorú feltételek mellett maradhat a kínálatban. Vége a trükközésnek, eltűnnek az utánzatok.

Trappista sajt, ami nem is igazi trappista? Vadkovászos kenyér, amiben nyoma sincs a kovásznak? Ezekkel eddig nap mint nap találkozhattunk a boltokban. Most azonban véget vet a trükközésnek az új rendelet: a polcokon csak az maradhat, ami tényleg megfelel a hagyományos receptnek és a minőségi előírásoknak. A vásárlók örülhetnek, hiszen végre tiszta helyzet lesz, de a szakértők szerint az árak az egekbe szökhetnek.

trappista sajt a boltok polcain
Nagy István agrárminiszter szerint a vásárlóknak joguk van a valódi trappista sajthoz és kovászos kenyérhez
Fotó: Pexels

Trappista sajt és vadkovászos kenyér új szabályokkal

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a trappista sajt csak akkor viselheti a nevét, ha valóban a klasszikus recept alapján készül, de erről cikkünk végén bővebben is olvashatnak. A vadkovászos kenyérnél is ugyanilyen szigor jön: kizárólag a kovászban élő baktériumok és élesztők adják majd az ízét, nem pedig adalékanyagok. Az előírás kimondja, hogy a kenyér csak akkor nevezhető vadkovászosnak, ha kovászos technológiával készül, legfeljebb 8 °C-on és legalább 12 órán át kelesztik, a kovász pedig kizárólag liszt és víz erjesztésével, természetes mikroorganizmusok segítségével készül.

Nagy István agrárminiszter a rendelet első pontjában úgy fogalmazott, hogy a sajtos szabályozás célja, hogy a trappistára vonatkozó minőségi követelményeket meghatározza, és „biztosítsa ezáltal a fogyasztói bizalom megerősödését a legnépszerűbb sajtféle tekintetében”.

A cél egyértelmű: tiszta piac, tiszta ízek.

Érdekességek a trappista sajtról

  • A trappista sajtot eredetileg francia szerzetesek készítették a 18. században, innen kapta a nevét is.
  • Magyarországon az 1900-as évek elején honosodott meg, és azóta a legkedveltebb sajtfélék közé tartozik.
  • Évente több tízezer tonna trappista készül hazánkban, vagyis messze ez a legnagyobb mennyiségben gyártott sajt.
  • Jellegzetessége a halványsárga szín, a enyhén savanykás, sós íz és a jól szeletelhető, rugalmas állag.
  • A magyar családokban klasszikusan szendvicsbe, bundás kenyérhez, melegszendvicshez és rántott sajtként kerül az asztalra.

Mennyi most 1 kg trappista ára?

 1 kg trappista sajt ára most egyébként a GVH Árfigyelője szerint 2099 forintnál kezdődik, ennyiért a Lidl-ben mérik a Tami márkájút, míg a legdrágább az Auchanban van, 5375 forintos egységáron, ez saját márkás. Az Agrárnapló kiemelte: ez az első alkalom, hogy egy sajtféle külön rendeletet kap. 

Fontos tudni, hogy nem minden változás lép életbe azonnal. Lesz egy átmeneti időszak, amikor a korábbi szabványoknak megfelelő termékek is a polcokon maradhatnak. A vadkovászos kenyér esetében ez 2025. október 10-ig tart, míg a trappista sajtnál az átállási határidő 2025. november 2.

ropogós héjú vadkovászos kenyér
A vadkovászos kenyér csak akkor viselheti a nevét, ha valódi kovászból, hosszú kelesztéssel készül
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Mit mond az új szabályozás a trappista sajtról?

A Magyar Élelmiszerkönyvbe számos egyéb leírás mellett melyek az ízt, formát, színt, illatot, állagot is érintik, bekerült, hogy a trappista sajt tehéntejből, tejsavbaktérium-színtenyészet és alvasztó enzim hozzáadásával készített, sózott, érlelt, jellegzetes érzékszervi tulajdonságú, oltós alvasztású, félkemény, erjedési lyukas sajt, és előállítható füstölt vagy füst ízű változata is.

Egy trappistának a különböző szempontok szerinti érzékszervi bírálat során valamennyi tulajdonság csoportjára külön-külön legalább 2,8 súlyozatlan pontot kell kapnia, és legalább 12,8 pontot kell kapnia összesen. Ha a  termék érzékszervi bírálatának eredménye legalább egy érzékszervi tulajdonság vonatkozásában 0 pont, a vizsgált terméket fogyasztásra alkalmatlannak kell minősíteni, írja a rendelet.

Felhasználható összetevők az igazi trappista sajtnál:

  • tehéntej
  • sovány tej, részben fölözött tej, membránszeparációval beállított zsír-, illetve fehérjetartalmú tej vagy ezek keverékei
  • tejszín
  • tejsavbaktérium-színtenyészetek
  • alvasztó enzim
  • ivóvíz
  • étkezési só

Szavazás

Korábbi szavazások

Neked mi a legfontosabb szempont a trappista sajtban?

Korábbi szavazások

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu