október 17., péntek

Hedvig névnap

+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bevásárlás

43 perce

Itt van, melyik komárom-esztergomi településre jön a Lidl mozgóbusza

Címkék#Lidl#kisbolt#bevásárlás#kisboltok

Az áruházlánc a kistelepüsekre indított mozgóboltot, amellyel azokon segít, ahol nincs bolt. Kiderült, melyik komárom-esztergomi településre érkezik a Lidl mozgóboltja.

Feleki Marietta

A Lidl olyan innovációval rukkolt elő, amely nincs a magyar élelmiszerboltok piacán. A hazai áruházláncok közöl elsőként indított a Lidl mozgóboltot.

A Lidl mozgóboltja Komárom-Esztergomba is jön
A  Lidl mozgóboltja Komárom-Esztergomba is jön
Forrás: Világgazdaság

Ma Lidl mozgóbolt elindult, ezt lehet kapni

A Lidl 4 keréken elnevezésű projekt célja, hogy olyan kistelepülésekre is eljusson a diszkontlánc, ahol korlátozott a bevásárlási lehetőség.  A mozgóbolt egy busz, amelyben a vásárlók friss zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, konzervek és fagyasztott árucikkek közül válogathatnak. A mobil miniáruház október 17-én indul útnak.

Négykeréken megy az országban a Lidl

Mint Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke elmondta, vannak olyan települések, ahol több tíz kilométert kell utazni egy Lidl áruházhoz. Így úgy döntöttek, ők mennek a vásárlókhoz, így lényegesen előnyt szerezve a versenytársakhoz képest. 

Az október 17-én induló program egy 25 napos országjárás kezdete. A mozgó üzlet minden helyszínen néhány órát tölt, mielőtt továbbindulna a következő faluba. Ha a 25 napos országjárás sikeresnek bizonyul, a jövőben újabb térségek is bekerülhetnek a programba. 

Közzétették a Fejér, Veszprém és Komárom-Esztergom vármegyei állomásokat.

Ekkor jön vármegyénkbe a mozgóbolt

A mozgóbolt menetrendjéből kiderült, pontosan mikor melyik településen állomásozik a bolt. Kiderült az is, melyik Komárom-Esztergom vármegyei községnek van szüksége a szolgáltatásra.

A cég oldalán közzétett menetrend szerint október 17-én a Fejér vármegyei Sárkeresztesen kezdtek. Majd a következő települések jönnek, köztük a vármegyei is:

  • 10.18. Lovas, 9:00-16:00
  • 10. 19. Sóly, 9:00-16:00
  • 10.20. Dáka 7:00-11:00
  • 10.20. Bánd, 13:00-16:00
  • 10..21. Rétalap, 7:00-11:00
  • 10.21. Dunaszentmiklós, 13:00-16:00
  • 10.22. Károlyháza, 7:00-11:00
  • 10.22. Szilsárkány 13:00-16:00

A bolthálózat egyébként néhány áruházát is felújította az elmúlt időszakban. Például az esztergomi is megújult nemrég, néhány napos zárvatartás mellett.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu