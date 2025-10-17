1 órája
Itt van, melyik komárom-esztergomi településre jön a Lidl mozgóbusza
Az áruházlánc a kistelepüsekre indított mozgóboltot, amellyel azokon segít, ahol nincs bolt. Kiderült, melyik komárom-esztergomi településre érkezik a Lidl mozgóboltja.
A Lidl olyan innovációval rukkolt elő, amely nincs a magyar élelmiszerboltok piacán. A hazai áruházláncok közöl elsőként indított a Lidl mozgóboltot.
Ma Lidl mozgóbolt elindult, ezt lehet kapni
A Lidl 4 keréken elnevezésű projekt célja, hogy olyan kistelepülésekre is eljusson a diszkontlánc, ahol korlátozott a bevásárlási lehetőség. A mozgóbolt egy busz, amelyben a vásárlók friss zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, konzervek és fagyasztott árucikkek közül válogathatnak. A mobil miniáruház október 17-én indul útnak.
Négykeréken megy az országban a Lidl
Mint Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke elmondta, vannak olyan települések, ahol több tíz kilométert kell utazni egy Lidl áruházhoz. Így úgy döntöttek, ők mennek a vásárlókhoz, így lényegesen előnyt szerezve a versenytársakhoz képest.
Óriásit gurít a Lidl, ilyet egy nagyáruház se lépett még, Komárom-Esztergom is érintett
Az október 17-én induló program egy 25 napos országjárás kezdete. A mozgó üzlet minden helyszínen néhány órát tölt, mielőtt továbbindulna a következő faluba. Ha a 25 napos országjárás sikeresnek bizonyul, a jövőben újabb térségek is bekerülhetnek a programba.
Közzétették a Fejér, Veszprém és Komárom-Esztergom vármegyei állomásokat.
Ekkor jön vármegyénkbe a mozgóbolt
A mozgóbolt menetrendjéből kiderült, pontosan mikor melyik településen állomásozik a bolt. Kiderült az is, melyik Komárom-Esztergom vármegyei községnek van szüksége a szolgáltatásra.
A cég oldalán közzétett menetrend szerint október 17-én a Fejér vármegyei Sárkeresztesen kezdtek. Majd a következő települések jönnek, köztük a vármegyei is:
- 10.18. Lovas, 9:00-16:00
- 10. 19. Sóly, 9:00-16:00
- 10.20. Dáka 7:00-11:00
- 10.20. Bánd, 13:00-16:00
- 10..21. Rétalap, 7:00-11:00
- 10.21. Dunaszentmiklós, 13:00-16:00
- 10.22. Károlyháza, 7:00-11:00
- 10.22. Szilsárkány 13:00-16:00
A bolthálózat egyébként néhány áruházát is felújította az elmúlt időszakban. Például az esztergomi is megújult nemrég, néhány napos zárvatartás mellett.