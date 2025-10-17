Itt van, melyik komárom-esztergomi településre jön a Lidl mozgóbusza

A Lidl olyan innovációval rukkolt elő, amely nincs a magyar élelmiszerboltok piacán. A hazai áruházláncok közöl elsőként indított a Lidl mozgóboltot.

A Lidl mozgóboltja Komárom-Esztergomba is jön

Forrás: Világgazdaság

Ma Lidl mozgóbolt elindult, ezt lehet kapni

A Lidl 4 keréken elnevezésű projekt célja, hogy olyan kistelepülésekre is eljusson a diszkontlánc, ahol korlátozott a bevásárlási lehetőség. A mozgóbolt egy busz, amelyben a vásárlók friss zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, konzervek és fagyasztott árucikkek közül válogathatnak. A mobil miniáruház október 17-én indul útnak.

Négykeréken megy az országban a Lidl

Mint Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke elmondta, vannak olyan települések, ahol több tíz kilométert kell utazni egy Lidl áruházhoz. Így úgy döntöttek, ők mennek a vásárlókhoz, így lényegesen előnyt szerezve a versenytársakhoz képest.