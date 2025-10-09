52 perce
Dorogi Richter újabb változást jelentett be - az autósoknak is feltűnhetett
A dorogi gyár újabb mérföldkőhöz érkezett. A tízéves stratégia részeként a hatóanyaggyártás központjában, a dorogi Richterben új épületet adta át.
Egy 5,8 milliárdos beruházás megvalósításával újabb jelentős mérföldkőhöz ért a nagy múltú magyar vállalat. A közelmúltban átadták a Richter Gedeon Nyrt. dorogi gyáregységének új laborépületét, mellyel újabb nagy lépést tettek a jövő felé. A dorogi Richter új laborépületében most körbevezetünk titeket.
A dorogi Richter változásának egyik állomása az új épület
Mint korábban megírtuk, a Richter tízéves sratégiát dolgozott ki a 2025-2035-ös időszakra, amelyben a dorogi hatóanyaggyárnak kiemelkedő szerep jut. A dorogi Richter tavalyi nagyberuázása volt a megújult személy- és teherporta. Idén pedig megépült az új laborépület. Nemrég a kormányzat részéről történt stratégiai megbeszélés a gyáregységben, most az új laborépületet mutatták be a nagyközönségnek a sajtón keresztül.
A komplexumot dr. Demeter Ádám, a cég hatóanyaggyártási igazgató-helyettese, Garai Zoltán, a dorogi gyáregység vezetője és főmérnöke, Harazin János a Dorogi üzemi minőségellenőrző laboratórium vezetője, az épületben elhelyezkedő másik, speciális kutatás-fejlesztési laboratórium - a Dorogi szintetikus laboratórium - vezetője Szabó Tamás, valamint Ketskeméty Gábor szenior beruházási projektmenedzser mutatta be.
Elhangzott, hogy a vállalat 5,8 milliárdos projekthez 900 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program keretében. A mérföldkőnek is tekinthető modern épület jól szemlélteti a gyáregység fejlődését, amely a vállalat stratégiai átalakulásában is fontos szerepet játszik.
Dorog egyébként eddig is kitüntetett szereppel bírt a Richter életében, hiszen mintegy 2800 féle gyógyszer előállításához szükséges hatóanyag készül a gyáregységben.
Dorogon jobbak a hatóanyaggyártás strukturális feltételei. Több szempontból is kedvezőbb a gyártási környezet, mint Budapesten, ezért döntött úgy a vállalat vezetése, hogy a jövőben Dorog lesz a kismolekulás hatóanyaggyártás központja
- emlékeztetett Dr. Demeter Ádám. - Az új Dorogi Laborépület fontos szimbóluma annak a felgyorsult beruházási és átalakulási folyamatnak, amellyel a telephely fejlesztését stratégiai célként tűzték ki. Fontos mérföldkő, hiszen a gyár intenzív fejlődése már a gyárkapukon kívülről is még jobban látható - nyomatékosította az igazgató-helyettes.
–Az új dorogi laborépület a telephelyi gyártási folyamatokat és kapcsolódó költségcsökkentő gyártásfejlesztési tevékenységet támogatja. Továbbra is Budapesten van a vállalat - és így a régió - legnagyobb K+F bázisa, 1000 fős munkavállaló létszámmal. Ebbe beletartozik az originális gyógyszerkutatással, a biotechnológiával, de akár a készítményfejlesztéssel foglalkozó kollégák tevékenysége is.
Dr. Demeter Ádám arra is kitért, hogy a vállalat régóta használja a mesterséges intelligencia lehetőségeit a kutatás-fejlesztési tevékenység során, például a modellépítéseknél is segítségül szolgál.
Környezetkímélő és energiahatékony a dorogi gyár
Garai Zoltán a Kemma.hu-nak hangsúlyozta: a Richter hosszú évek óta elkötelezett a környezetvédelem és az energiahatékonyság iránt.
– Ennek egyik eleme volt a napelempark-beruházás, mely két ütemben valósult meg.
A projektnek köszönhetően a dorogi telephely áramfogyasztásának 20 százalékát már zöldenergiából nyerik. Az új laborépület is a fenntarthatóság jegyében épült, ezért a komplexum modern hőszivattyúkkal, korszerű légtechnikával ellátott energetikai egységekkel rendelkezik.
A Richter új és meglévő beruházások esetében törekszik az energiatudatosságra és a karbonlábnyom csökkentésére. A gyáregység vezetője azt is elárulta, hogy a Richter telephelyén például külön csatornán keresztül gyűjtik a csapadékvizet, majd egy záportározóba kerül.Folyamatos kontroll alatt van a medence, így ellenőrzik a vízminőséget. A cél az, hogy ne legyen semmiféle környezetterhelés és környezetszennyezés, ennek érdekében kontrollálnak minden egyes gyártási folyamatot is.
Új utcakép a gyár mellett
Garai Zoltán a beruházás kapcsán megjegyezte: az infrastruktúra újragondolása jegyében néhány éve lebontottak egy régi, funkció nélküli épületet, ami egy régi üzem volt. Aki elhalad a 10-es főúton, láthatja a nemrég átadott új, Dorogi Laborépület komplexumot, amely korszerű, modern és biztonságos munkakörülményeket nyújt az ott dolgozóknak. A vállalat tervei között szerepel a Bécsi útról nyíló másik bejáratának, valamint - ahogy korábban elhangzott - az Esztergomi úton lévő épületegyüttesének modernizálása, újjáépítése is.
– A Richter Gedeon Nyrt. az egyik legnagyobb munkáltatónak számít a régióban, éppen ezért a beruházások hozzájárulnak a térség fejlődéséhez, jövőképet biztosítanak a fiatalok számára, és hosszú távon biztosítják a helyi közösségek megélhetését. A Richter Gedeon Nyrt. hazai gyógyszeripari nagyvállalat jelentős lépéseket tesz annak érdekében, hogy hosszú távon biztosítsa versenyképességét a nemzetközi gyógyszeripari piacon. A következő évtizedre szóló fejlesztési tervek középpontjában a termelési hatékonyság növelése, a modern technológiák alkalmazása és a környezeti fenntarthatóság szerepel – tette hozzá Garai Zoltán.