Dorogi Richter újabb változást jelentett be - az autósoknak is feltűnhetett

–Az új dorogi laborépület a telephelyi gyártási folyamatokat és kapcsolódó költségcsökkentő gyártásfejlesztési tevékenységet támogatja. Továbbra is Budapesten van a vállalat - és így a régió - legnagyobb K+F bázisa, 1000 fős munkavállaló létszámmal. Ebbe beletartozik az originális gyógyszerkutatással, a biotechnológiával, de akár a készítményfejlesztéssel foglalkozó kollégák tevékenysége is.

Dr. Demeter Ádám arra is kitért, hogy a vállalat régóta használja a mesterséges intelligencia lehetőségeit a kutatás-fejlesztési tevékenység során, például a modellépítéseknél is segítségül szolgál.

Környezetkímélő és energiahatékony a dorogi gyár

Garai Zoltán a Kemma.hu-nak hangsúlyozta: a Richter hosszú évek óta elkötelezett a környezetvédelem és az energiahatékonyság iránt.

– Ennek egyik eleme volt a napelempark-beruházás, mely két ütemben valósult meg.

A projektnek köszönhetően a dorogi telephely áramfogyasztásának 20 százalékát már zöldenergiából nyerik. Az új laborépület is a fenntarthatóság jegyében épült, ezért a komplexum modern hőszivattyúkkal, korszerű légtechnikával ellátott energetikai egységekkel rendelkezik.

A Richter új és meglévő beruházások esetében törekszik az energiatudatosságra és a karbonlábnyom csökkentésére. A gyáregység vezetője azt is elárulta, hogy a Richter telephelyén például külön csatornán keresztül gyűjtik a csapadékvizet, majd egy záportározóba kerül.Folyamatos kontroll alatt van a medence, így ellenőrzik a vízminőséget. A cél az, hogy ne legyen semmiféle környezetterhelés és környezetszennyezés, ennek érdekében kontrollálnak minden egyes gyártási folyamatot is.

Új utcakép a gyár mellett

Garai Zoltán a beruházás kapcsán megjegyezte: az infrastruktúra újragondolása jegyében néhány éve lebontottak egy régi, funkció nélküli épületet, ami egy régi üzem volt. Aki elhalad a 10-es főúton, láthatja a nemrég átadott új, Dorogi Laborépület komplexumot, amely korszerű, modern és biztonságos munkakörülményeket nyújt az ott dolgozóknak. A vállalat tervei között szerepel a Bécsi útról nyíló másik bejáratának, valamint - ahogy korábban elhangzott - az Esztergomi úton lévő épületegyüttesének modernizálása, újjáépítése is.