Újabb kérdések és válaszok a háromgyerekes adómentességről

Sok kérdés érkezett a magyaroktól a három gyereket nevelő anyák adómentességével kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. A NAV összegyűjötte a legfontosabb kérdéseket, hiszen az október 1-jétől élő adómentességi igényről nyilatkozni kell a munkáltató felé.

Itt van minden tudnivaló, hogy akár már az októberi fizetés adómentes legyen a háromgyerekes családnak.

Forrás: Shutterstock

Az adómentességről több kérdést is kapott a NAV

Mint korábban megírtuk: október 1-jétől nem kell személyi-jövedelemadót fizetniük a három gyereket nevelő anyáknak. Az szja-mentesség ugyanakkor nem jár automatikusan: nyilatakozni kell, ha valaki idén érvényesíti az adómentességet, ugyanis nem automatikusan számolja a kifizető.

Ahogy korábban összefoglaltuk: a kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz több új lényeges kérdés is beérkezett az elmúlt időszakban a nyilatkozattal és az érvényesítéssel kapcsolatban. Ezekre pontokba szedve adott választ azt adóhivatal.