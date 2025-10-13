október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

12°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítség

2 órája

Újabb kérdések és válaszok a háromgyerekes adómentességről

Címkék#Nemzeti Adó- ás Vámhivatal (NAV)#háromgyerekes édesanya#adókedvezmény

A legfontosabb kérdéseket gyűjtötte össze a NAV. Itt van minden tudnivaló, hogy akár már az októberi fizetés adómentes legyen a háromgyerekes családnak.

Feleki Marietta

Sok kérdés érkezett a magyaroktól a három gyereket nevelő anyák adómentességével kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. A NAV összegyűjötte a legfontosabb kérdéseket, hiszen az október 1-jétől élő adómentességi igényről nyilatkozni kell a munkáltató felé.

a háromgyerekes anyák adómentesek októbertől
 Itt van minden tudnivaló, hogy akár már az októberi fizetés adómentes legyen a háromgyerekes családnak.
Forrás: Shutterstock

Az adómentességről több kérdést is kapott a NAV

Mint korábban megírtuk: október 1-jétől nem kell személyi-jövedelemadót fizetniük a három gyereket nevelő anyáknak. Az szja-mentesség ugyanakkor nem jár automatikusan: nyilatakozni kell, ha valaki idén érvényesíti az adómentességet, ugyanis nem automatikusan számolja a kifizető.

Ahogy korábban összefoglaltuk: a kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz több új lényeges kérdés is beérkezett az elmúlt időszakban a nyilatkozattal és az érvényesítéssel kapcsolatban.  Ezekre pontokba szedve adott választ azt adóhivatal.

Adóelőleg-nyilatkozattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

  1. Az adóelőleg-nyilatkozat elektronikusan az  Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) és papíron is letölthető, kinyomtatható és leadható a munkáltatónak. A nyilatkozat a NAV honlapján érhető el. A papíralapú adóelőleg-nyilatkozatot két példányban kell elkészíteni, mindkettőt alá kell írnia a nyilatkozó magánszemélynek és a nyilatkozatot befogadó munkáltatónak, kifizetőnek is. A munkáltatónál nem kell igazolni a jogosultságot. A kedvezményre jogosultság igazolása egy esetleges adóhatósági ellenőrzéskor merülhet fel.
  2. A fennmaradó családi járulékkedvezmény az anya 18,8 százalékos járulékából érvényesíthető.
  3. Az év közben nem kért adómentesség a következő évben, az Szja-bevallásban érvénysíthető.
  4. Felnőtt gyerek esetén a születési nevét és adószámát kell megadni. Ha az édesanya nem ismeri a gyermek adóazonosító jelét, akkor a gyermek természetes azonosító adatait kell megadni a nyilatkozaton.

Az adómentesség: ennyit jelent a vármegyei családoknak
Jelenleg a havi átlagbér Komárom-Esztergom vármegyében 681 938 forint. Ha mindkét szülő ekkora összeget keres, akkor a háromgyerekes anyának nulla adót kell fizetnie. A család kasszájában ennek a 15 százaléka, azaz 102 291 forint megmarad. 
Az apával pedig megoszthatja a három gyerek után járó, összesen 990 ezer forintos adó- és járulékkedvezményt. Ezzel, illetve az anya adómentességével összesen több mint 250 ezer forint maradhat a háromgyerekes család kasszájában. Idén összesen 750 ezer forint marad a családnál.

 

A legfontosabb tudnivalók a háromgyerekes anyák adómentességének érvényesítésről

  1. A három gyereket nevelő anyák adómentessége a családi pótléktól függ. Arra a gyerekre jár, aki után jelenleg is, vagy legalább 12 éven keresztül jogosult volt családi pótlékra az anya. Így a már felnőtt gyerekek is beleszámíthatnak a gyerek létszámba, ha azok után legalább 12 évig jogosult volt az anya családi pótlékra.
  2. A vér szerinti és az örökbefogadott gyerekek számítanak bele a létszámba. Tehát mozaikcsaládok esetében a házastárs gyereke, akit nem fogadott örökbe az anya, nem számít a gyerekszámba az adómentesség szempontjából.
  3. A gyereklétszámba nem számítható bele a gyámként nevelt gyerek.
  4. A magzat adómentesség szempontjából még nem számít a létszámba. Csak a családi adókedvezménybe számítható a pocakban levő baba, a terhesség 91. napjától.
  5. Megszületett, ám csecsőkorában elhunyt gyermek is beleszámít a három gyerekbe. Ha a gyermek élve született, kiállították a születési anyakönyvi kivonatot, így  az édesanyának megnyílt a családi pótlékra való jogosultsága.
  6. Ha az anya csak külföldről kap vagy kapott családi pótlékot a gyerekei után, akkor az adómentességet nem lehet igénybevenni. A kedvezmény érvényesítésének feltétele a magyarországi családtámogatási szabályok szerinti családi pótlékra való jogosultság.
  7. A családi pótlékra való jogosultságot csak az esetleges NAV ellenőrzéskor kell bizonyítani.
  8. A munkával szerzett, az összevont adóalapba tartozó jövedelmekből, így például a munkabérből és más, nem önálló és önálló tevékenységből származó jövedelemből számítható. Az egyéni vállalkozó adómentes lehet: az átalányban megállapított jövedelme vagy a vállalkozói kivét után.
  9. A nyugdíjból nem érvényesíthető a mentesség, hiszen a nyugdíj eleve adómentes. Ám, ha valaki nyugdíj mellett dolgozik, az abból származó fizetése ugyanúgy adómentes lehet.
  10. A háromgyerekes anyák Szja-mentessége nincs korhatárhoz kötve.
  11. Ha a szülők házastársak, a három gyereküket saját háztartásukban nevelik, családi pótlékra jogosultak, de apa kapja a családi pótlékot, az anya akkor is adómentes lehet.

Extra példa a háromgyerekes adómentességére

Tudni kell, hogy a személyi jövedelemadóból számítható kedvezményeknek sorrendje is van. Erre hoztunk egy példát.

  • Az apa fizetése bruttó 600 ezer forint, ám tartós beteg, ezért személyi adókedvezményt vesz igénybe, amely havonta 96 900 forint. 
  • Az anya GYED-en van, jövedelme bruttó 407 ezer forint. 
  • Mivel a GYED adómentes jövedelem, ám az SZJA-érvényesíthetőségi sorrendben a háromgyerekes anyák mentessége elsőbbséget élvez, így a GYED-ből csak a 10 százalék nyugdíjjárulékot vonják le.
  • A GYED SZJA-ja 61 500 forint lenne, a nyugdíjjárulék 40 700. A családi kedvezménnyel és az adómentességgel gyakorlatilag ennyit spórol az anya.
  • Az apa személyi adókedvezménye elsőbbséget élvez az adókedvezmények sorában. A levonás után 75 465 forint adót lehet elszámolni még családi adókedvezményben és 111 ezer forint járulékot járulékkedvezményként. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu