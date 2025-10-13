2 órája
Újabb kérdések és válaszok a háromgyerekes adómentességről
A legfontosabb kérdéseket gyűjtötte össze a NAV. Itt van minden tudnivaló, hogy akár már az októberi fizetés adómentes legyen a háromgyerekes családnak.
Sok kérdés érkezett a magyaroktól a három gyereket nevelő anyák adómentességével kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. A NAV összegyűjötte a legfontosabb kérdéseket, hiszen az október 1-jétől élő adómentességi igényről nyilatkozni kell a munkáltató felé.
Az adómentességről több kérdést is kapott a NAV
Mint korábban megírtuk: október 1-jétől nem kell személyi-jövedelemadót fizetniük a három gyereket nevelő anyáknak. Az szja-mentesség ugyanakkor nem jár automatikusan: nyilatakozni kell, ha valaki idén érvényesíti az adómentességet, ugyanis nem automatikusan számolja a kifizető.
Ahogy korábban összefoglaltuk: a kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz több új lényeges kérdés is beérkezett az elmúlt időszakban a nyilatkozattal és az érvényesítéssel kapcsolatban. Ezekre pontokba szedve adott választ azt adóhivatal.
Elindult a háromgyerekes anyák adómentessége, itt vannak a legfontosabb tudnivalók
Adóelőleg-nyilatkozattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók
- Az adóelőleg-nyilatkozat elektronikusan az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) és papíron is letölthető, kinyomtatható és leadható a munkáltatónak. A nyilatkozat a NAV honlapján érhető el. A papíralapú adóelőleg-nyilatkozatot két példányban kell elkészíteni, mindkettőt alá kell írnia a nyilatkozó magánszemélynek és a nyilatkozatot befogadó munkáltatónak, kifizetőnek is. A munkáltatónál nem kell igazolni a jogosultságot. A kedvezményre jogosultság igazolása egy esetleges adóhatósági ellenőrzéskor merülhet fel.
- A fennmaradó családi járulékkedvezmény az anya 18,8 százalékos járulékából érvényesíthető.
- Az év közben nem kért adómentesség a következő évben, az Szja-bevallásban érvénysíthető.
- Felnőtt gyerek esetén a születési nevét és adószámát kell megadni. Ha az édesanya nem ismeri a gyermek adóazonosító jelét, akkor a gyermek természetes azonosító adatait kell megadni a nyilatkozaton.
Az adómentesség: ennyit jelent a vármegyei családoknak
Jelenleg a havi átlagbér Komárom-Esztergom vármegyében 681 938 forint. Ha mindkét szülő ekkora összeget keres, akkor a háromgyerekes anyának nulla adót kell fizetnie. A család kasszájában ennek a 15 százaléka, azaz 102 291 forint megmarad.
Az apával pedig megoszthatja a három gyerek után járó, összesen 990 ezer forintos adó- és járulékkedvezményt. Ezzel, illetve az anya adómentességével összesen több mint 250 ezer forint maradhat a háromgyerekes család kasszájában. Idén összesen 750 ezer forint marad a családnál.
Kiszámoltuk, mennyi pluszt hoz a konyhára a háromgyerekes anyák adómentessége
A legfontosabb tudnivalók a háromgyerekes anyák adómentességének érvényesítésről
- A három gyereket nevelő anyák adómentessége a családi pótléktól függ. Arra a gyerekre jár, aki után jelenleg is, vagy legalább 12 éven keresztül jogosult volt családi pótlékra az anya. Így a már felnőtt gyerekek is beleszámíthatnak a gyerek létszámba, ha azok után legalább 12 évig jogosult volt az anya családi pótlékra.
- A vér szerinti és az örökbefogadott gyerekek számítanak bele a létszámba. Tehát mozaikcsaládok esetében a házastárs gyereke, akit nem fogadott örökbe az anya, nem számít a gyerekszámba az adómentesség szempontjából.
- A gyereklétszámba nem számítható bele a gyámként nevelt gyerek.
- A magzat adómentesség szempontjából még nem számít a létszámba. Csak a családi adókedvezménybe számítható a pocakban levő baba, a terhesség 91. napjától.
- Megszületett, ám csecsőkorában elhunyt gyermek is beleszámít a három gyerekbe. Ha a gyermek élve született, kiállították a születési anyakönyvi kivonatot, így az édesanyának megnyílt a családi pótlékra való jogosultsága.
- Ha az anya csak külföldről kap vagy kapott családi pótlékot a gyerekei után, akkor az adómentességet nem lehet igénybevenni. A kedvezmény érvényesítésének feltétele a magyarországi családtámogatási szabályok szerinti családi pótlékra való jogosultság.
- A családi pótlékra való jogosultságot csak az esetleges NAV ellenőrzéskor kell bizonyítani.
- A munkával szerzett, az összevont adóalapba tartozó jövedelmekből, így például a munkabérből és más, nem önálló és önálló tevékenységből származó jövedelemből számítható. Az egyéni vállalkozó adómentes lehet: az átalányban megállapított jövedelme vagy a vállalkozói kivét után.
- A nyugdíjból nem érvényesíthető a mentesség, hiszen a nyugdíj eleve adómentes. Ám, ha valaki nyugdíj mellett dolgozik, az abból származó fizetése ugyanúgy adómentes lehet.
- A háromgyerekes anyák Szja-mentessége nincs korhatárhoz kötve.
- Ha a szülők házastársak, a három gyereküket saját háztartásukban nevelik, családi pótlékra jogosultak, de apa kapja a családi pótlékot, az anya akkor is adómentes lehet.
Extra példa a háromgyerekes adómentességére
Tudni kell, hogy a személyi jövedelemadóból számítható kedvezményeknek sorrendje is van. Erre hoztunk egy példát.
- Az apa fizetése bruttó 600 ezer forint, ám tartós beteg, ezért személyi adókedvezményt vesz igénybe, amely havonta 96 900 forint.
- Az anya GYED-en van, jövedelme bruttó 407 ezer forint.
- Mivel a GYED adómentes jövedelem, ám az SZJA-érvényesíthetőségi sorrendben a háromgyerekes anyák mentessége elsőbbséget élvez, így a GYED-ből csak a 10 százalék nyugdíjjárulékot vonják le.
- A GYED SZJA-ja 61 500 forint lenne, a nyugdíjjárulék 40 700. A családi kedvezménnyel és az adómentességgel gyakorlatilag ennyit spórol az anya.
- Az apa személyi adókedvezménye elsőbbséget élvez az adókedvezmények sorában. A levonás után 75 465 forint adót lehet elszámolni még családi adókedvezményben és 111 ezer forint járulékot járulékkedvezményként.