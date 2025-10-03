2 órája
Kiderült, mennyi idő alatt térül meg a 3 százalékos hitellel megvett lakás ára
Van különbség az árak megtérülése közt. Az elemzők kiszámolták, mennyi idő alatt térül meg a 3 százalékos lakáshitel. Itt vannak a településenkénti számok.
Mint arról korábban mi is beszámoltunk, az ősztől elérhető Otthon Start Program lakáshitel azoknak a fiataloknak kedvez, akik életüket most kezdik, és ingatlanvásárlás, lakásvásárlás előtt állnak. A 3 százalékos lakáshitel programban maximum 50 millió forintos kölcsön vehető fel, legfeljebb 25 évre, fix 3 százalékos kamattal a teljes futamidő végéig.
3 százalékos lakáshitellel korábban megtérül a vásárlás
A fix 3 százalékos lakáshitel hatására jelentős mértékben megnövekedett a lakáspiaci kereslet, hiszen sokan ítélik kedvezőnek ezt a kedvezményes kamatozású konstrukciót. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy a lakásbérlés vagy a vásárlás éri-e meg jobban? Kiderült a banki elemzésből.
Az Otthon Start Programnak köszönhetően Budapesten átlagosan fél évvel korábban megtérülhet a vásárlás a bérléshez képest, derült ki az MBH Jelzálogbank legfrissebb elemzéséből, írta a Origo. A tanulmányból az is kiderül, hogy a fővárosban, illetve vidéken hol a legrövidebb a fedezeti idő, amely után kedvezőbb döntésnek bizonyulhat lakást venni, mint bérelni.
Ma azonban jóval több állami támogatás érhető el, mint korábban, így az elmúlt időszak lakásár növekedései ellenére is segítség érkezett a lakásvásárlás előtt álló fiataloknak, emelte ki Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.
A bank legutóbbi elemzése elsősorban olyan fiatal bérlők helyzetére fókuszált, akik saját ingatlan vásárlását fontolgatják, akár gyermekvállalással, akár anélkül. A bérlés és a vásárlás közti döntésben olyan faktorok játszanak szerepet, mint a
- a bérleti díjak és a lakásárak alakulása,
- a hitelfelvétel,
- a beköltözés,
- a felújítás költségei,
- az ügyvédi díj,
- az alternatív befektetések hozamai.
Ezek mind befolyásolják, hol és mikor éri meg jobban lakást venni.
A döntésben egyébként a "FIX 3 % Startolj rá" applikáció is segíti a döntést, amelyben olyan funkció is van, mint a legkedvezőbb támogatási lehetőségek személyre szabása.
Rövidtávon bérlés, hosszútávon lakásvásárlás a jobb
Az MBH Index elemzői kiszámították a fedezeti időtávokat, vagyis azt a minimum időt, amit az adott lakásban töltve a bérlés és a vásárlás költségei megegyeznek. Amennyiben valaki ennél hosszabb ideig tervez az ingatlanban élni, akkor a vásárlás bizonyulhat optimálisnak számára, míg korábbi költözésnél pénzügyi szempontból inkább a bérlés felé billenhet a mérleg nyelve.
- Az Otthon Start program bevezetésével már azok a fiatalok is számottevő segítséget kaphatnak, akik még nem terveznek előre gyermekvállalást, így a saját otthon megteremtésének lehetősége számukra is reálisabbá válhat – emelte ki Nagy Gyula. Az Otthon Start Programmal pedig a fedezeti idősávok is feleződnek, ha a a vásárlás mellett dönt az ember.
Az elemzés modelljének módszertana
A számítások egy 40 négyzetméteres lakásra vonatkoznak, amelynek 80 százalékát 10 éves futamidejű hitelből fedezik. A vásárlásnál az egyszeri költségek az illetéket (4%), ügyvédi és adminisztrációs díjat (1%), hitelfelvételi díjat (1%) és beköltözés/felújítás költségét (5%) tartalmazzák, az amortizáció és biztosítás évente 1 százalékot tesz ki. A vásárlók nem élnek gyermekvállaláshoz kötött támogatásokkal. Bérlés esetén az ingatlan azonos minőségű, a saját forrás 6,25 százalékos hozammal kamatozik, a bérleti díj pedig az inflációval (évi 3,5%) megegyezően nő, míg a lakás reálár-növekedése évi 2,3 százalék.
Ennyi idő alatt térül meg a lakás ára hitellel
A kamattámogatott hitelt össze is hasonlították a piaci hitelekkel. Kiderült, mennyi idő alatt térül meg a lakásvásárlás egyik és másik esetben.
Ennyi a fedezeti időtáv 6-7 százalékos piaci hitellel
- Budapesten: a legalacsonyabb 4 év
- Budapesten: a legmagasabb 10,5 év felett
- Budapesten: átlagosan 6 év
- Megyei jogú városokban 2,6-8 év (Miskolcon a legalacsonyabb, Szegeden a legmagasabb)
Ennyi a fedezeti időtáv a 3 százalékos lakáshitellel
- Budapesten: a legalacsonyabb 2 év
- Budapesten: a legmagasabb 10 év
- Budapesten: átlagosan 5,6 év
- Miskolcon 2,4 év
- Szegeden 7 év
- Kecskeméten 4,6 év
- Veszprémben 4,4 év
- Győrben 4,2 év
- Pécsen 4 év
- Debrecenben 3,9 év
- Nyíregyházán 3,7 év
Az elemzésből tehát kiderült, hogy az Otthon Start Programmal fél évvel korábban megtérül a vásárlás, mint a piaci hitellel. Ehhez persze a felelős eladói oldal is szükséges, hogy az ingatlan reálisan legyen árazva. Nemrég az is kiderült, hányan veszik fel a kamattámogatott hitelt.