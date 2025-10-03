Kiderült, mennyi idő alatt térül meg a 3 százalékos hitellel megvett lakás ára

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, az ősztől elérhető Otthon Start Program lakáshitel azoknak a fiataloknak kedvez, akik életüket most kezdik, és ingatlanvásárlás, lakásvásárlás előtt állnak. A 3 százalékos lakáshitel programban maximum 50 millió forintos kölcsön vehető fel, legfeljebb 25 évre, fix 3 százalékos kamattal a teljes futamidő végéig.

Az elemzők kiszámolták, mennyi idő alatt térül meg a 3 százalékos lakáshitel. Itt vannak a településenkénti számok.

3 százalékos lakáshitellel korábban megtérül a vásárlás

A fix 3 százalékos lakáshitel hatására jelentős mértékben megnövekedett a lakáspiaci kereslet, hiszen sokan ítélik kedvezőnek ezt a kedvezményes kamatozású konstrukciót. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy a lakásbérlés vagy a vásárlás éri-e meg jobban? Kiderült a banki elemzésből.

Az Otthon Start Programnak köszönhetően Budapesten átlagosan fél évvel korábban megtérülhet a vásárlás a bérléshez képest, derült ki az MBH Jelzálogbank legfrissebb elemzéséből, írta a Origo. A tanulmányból az is kiderül, hogy a fővárosban, illetve vidéken hol a legrövidebb a fedezeti idő, amely után kedvezőbb döntésnek bizonyulhat lakást venni, mint bérelni.

Ma azonban jóval több állami támogatás érhető el, mint korábban, így az elmúlt időszak lakásár növekedései ellenére is segítség érkezett a lakásvásárlás előtt álló fiataloknak, emelte ki Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.

A bank legutóbbi elemzése elsősorban olyan fiatal bérlők helyzetére fókuszált, akik saját ingatlan vásárlását fontolgatják, akár gyermekvállalással, akár anélkül. A bérlés és a vásárlás közti döntésben olyan faktorok játszanak szerepet, mint a

a bérleti díjak és a lakásárak alakulása,

a hitelfelvétel,

a beköltözés,

a felújítás költségei,

az ügyvédi díj,

az alternatív befektetések hozamai.

Ezek mind befolyásolják, hol és mikor éri meg jobban lakást venni.

A döntésben egyébként a "FIX 3 % Startolj rá" applikáció is segíti a döntést, amelyben olyan funkció is van, mint a legkedvezőbb támogatási lehetőségek személyre szabása.

Rövidtávon bérlés, hosszútávon lakásvásárlás a jobb

Az MBH Index elemzői kiszámították a fedezeti időtávokat, vagyis azt a minimum időt, amit az adott lakásban töltve a bérlés és a vásárlás költségei megegyeznek. Amennyiben valaki ennél hosszabb ideig tervez az ingatlanban élni, akkor a vásárlás bizonyulhat optimálisnak számára, míg korábbi költözésnél pénzügyi szempontból inkább a bérlés felé billenhet a mérleg nyelve.