Jár-e a katás vállalkozónak táppénz és a CSED? Itt van az összeg és a szabályok

A KATA szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak is járnak az ellátások, így betegség esetén táppénz, baba születése esetén pedig a CSED és a GYED is. Utánajártunk, mennyi a táppénz katásként és mik a szabályok ilyenkor.

Katás vállalkozónak is jár a táppénz, a CSED és a GYED

Az új Kata 2022-es indulásával módosult néhány szabály az ilyen adózású vállalkozók részére. Így például már csak magánszemélynek számlázhat a vállalkozó, ugyanakkor megemelték a katások éve bevételi határát.

A KATA szabályai szerint a főállású vállalkozónak évi 18 millió forint bevételi határig havonta 50, vagy 75 ezer forint befizetésével, a mellékállásúnak pedig havi 25 ezer forint befizetése fedezi az adókötelezettséget és a biztosítási jogviszonyt. Tehát a katások tulajdonképpen a kisadó befizetésével mentesülnek a vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó ;társasági adó megállapítása, a személyi jövedelemadó és a járulékok megállapítása, szociális hozzájárulási adó, valamint a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése alól

A kisadót minden hónap 12-ig kell befizetni, és minden év február 25-ég kell a KATA-bevallást elkészíteni és beküldeni az adóhivatalnak.

Egy lábatlani olvasónk fodrászként dolgozik, ám nemsokára megszületik a babája. Az utolsó hónapban táppénzre menne, majd utána CSED-et igényel az államtól. A Kemma.hu segítségét kérte: mi jár neki a tételes adó megfizetése után?

Kérdés azonban, mivel számol az állam, ha a vállalkozó táppénzre megy, gyermeke születik és CSED-et, majd GYED-et igényel.

Katások ezután kapják az ellátást

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén kiadott tájékoztató anyagában részletezettek szerint a főfoglalkozású katások mindaddig biztosítottak, amíg nem szüneteltetik vállalkozásukat.

Ebből következő az is, hogy valamennyi társadalombiztosítási és álláskeresési ellátásra jogosult. Így táppénzre és CSED-re és GYED-re is. A befizetett összegtől függ az alap is:

50 ezer forint tételes adó megfizetésekor bruttó 108 ezer forint ezeknek az alapja

75 ezer forint tételes adózónak bruttó 179 ezer forint ezeknek az alapja.

Így, aki főállású katásként táppénzen van, annak ezen összegek 50 vagy 60 százalékát, a CSED-en lévő kismama a 100 százalékát, a GYED-en lévő pedig a 70 százalékát veszik alapul.