2023 egészét nézve a bruttó átlagbér 571 ezer 236 volt egyébként. Ha a tavalyi évet és az idei első fél évet nézzük, úgy az emelkedés körülbelül 10,5 százalékos. A mostani, vármegyei átlagbért tekintve az 1 millió forintos átlagfizetéshez 59 százalékos emelkedést kell elérni. Ami, az elemzők szerint, a jelenlegi emelkedési ütemet tartva meg is valósul.

A Századvég elemzése szerint a béremelkedés jelenlegi szintjét az év végéig sikerül fenntartani. Szeptemberi előrejelzésükben ennek megfelelően 11,6 százalékos bruttó átlagbér-növekedést prognosztizáltak, ami figyelembe veszi a tavaly előrehozott, decemberi minimálbér és garantált bérminimum emelésének bázishatását is.

Mint a vg.hu-n részletezték, a következő ütemben várható a bruttó átlagbér és a növekedése országosan:

2024. 651 ezer forint

2025. 720 ezer forint

2026. 795 ezer forint

2027. 879 ezer forint

2028. 971 ezer forint

A minimálbér és a garantált bérminimum is dinamikus növekedésnek indult: Nagy Márton miniszter szerint jövőre 12 százalékkal emelkednek a minimálisan adható fizetések is. A KSH és a nemzetgazdasági minisztérium számításai szerint a minimálbér 2025-ben elérheti a bruttó 299 ezer forintot, 2028-ra pedig a bruttó 420 ezer forintig is emelkedhet. A garantált bérminimum 2025-ben bruttó 359 ezer, míg 2028-ra bruttó 477 ezer forintig nőhet.