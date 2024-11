Esztergomban tartották a GINOP_PLUSZ 4.1.1-23 Ifjúsági Garancia Plusz kiemelt stratégiai jelentőségű Pillér projekt nyitókonferenciáját. A projektben a 30 év alatti nem tanuló, nem dolgozó fiatalok foglalkoztatása a cél., amely 1,78 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból valósul meg.

Dr. Kancz Csaba a fiatalok munkavállalását segítő GINOP- projekt nyitókonferenciáján

Forrás: kormanyhivatalok.hu

Fiatalokat foglalkoztató partnerek is részt vettek

Az ünnepélyes megnyitó eseményének az esztergomi Szent Adalbert Rendezvényközpont adott otthont, ahol Erős Gábor országgyűlési képviselő megnyitója után Dr. Kancz Csaba főispán és Steindl Balázs, Esztergom Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket.

Erős Gábor mondott nyitóbeszédet

Forrás: kormanyhivatalok.hu

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal rendezvényén közel 80 partner, köztük a térség foglalkoztatói vettek részt, számolt be a vármegyei kormányhivatal az eseményről. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében Nádasi Zoltán szakképzési igazgató, stratégiai koordinátor beszélt a kamara eszközeiről, módszereiről a fiatalok szakmaválasztásának elősegítésére, a fiatal vállalkozók elindulásának támogatásaira. Hangsúlyozta az együttműködést és a partnerszervezetekkel való együttgondolkodás fontosságát.

Steindl Balázs is részt vett az eseményen

Forrás: kormanyhivatalok.hu

A projekt konzorciumi partnereként működő OFA Nonprofit Kft. részéről Pirint Ákos projektvezető ismertette a programot kiegészítő és segítő szolgáltatásaikat. Az elmúlt időszakban már két, úgy nevezett Motivációs csoportos foglalkozást is megtöltöttek a térség fiataljai vármegyénkben, amely tréningeken a célkitűzések elérésben segítették a fiatalokat. Mint elhangzott, a nonprofit kft. álláskeresési technikák tanítása és pályaorientációs csoportfoglalkozásokat, sőt: pilot jelleggel pszichológiai tanácsadás is elérhető náluk, vármegyénkben is.

Több támogatás a projektben

A program a lakhatási, utazási támogatási lehetőségek mellett bértámogatással is segítik a fiatalok munkavállalását. Utóbbit munkáltatók vehetik igénybe a célcsoportba tartozó fiatalok alkalmazása esetén. A havi támogatás mértéke a munkaadót terhelő bruttó bér 50 százaléka, maximum 250 ezer forint, ami 4 hónapra, a fiatal hátrányos helyzete esetén 6 hónapra igényelhető. Mint elhangzott: a konferenciának otthont adó Szent Adalbert Rendezvényközpont jelenleg is több fiatalt foglalkoztat a bértámogatás adta lehetőség által, í tmogatások miatt az alacsonybb iskolai végzettségűeknek is tudnak magasabb bért adni.

Alacsony iskolázottságúaknak is tudnak segíteni

Zölde Mónika, a Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetője egy jó hangulatú, interaktív eszmecsere keretében hívta fel a figyelmet a fiatalok érintő problémára, mint jelenségre. A résztvevő partnerek is egyet értettek abban, hogy a generációs különbségek megértéséhez és áthidalásához együtt gondolkodásra, komplex megoldásokra, közös munkára van szükség.