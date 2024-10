1955-ben helyezték a boltok kozmetikai polcára először a magyar gyártmányú WU2 sampont, ami aztán néhány év alatt afféle népsampon lett, de a jó zsíroldó hatása miatt nem csak hajmosásra volt jó, hanem ablakpucoláshoz és felmosáshoz is. Ma már Oroszlányban gyártják.

A jó zsíroldó hatásáról ismert WU2 sampont nem csak hajmosásra használták

Fotó: B. M. / Forrás: 24 Óra

A WU2 a útja Huttertől Bajnáig

A történet azonban még ennél is régebben kezdődött. Hutter József szappanfőző mester 1831-ben Budapesten hozott létre szappangyárat, amelyet a Caola legrégebbi jogelődjének tartanak. A Hutter Rt. 1917-ben alapította az Elida Magyar Illatszer és Pipereszappan Rt.-t.

Az Elidából 1918-ban még egy új vállalkozás nőtt ki, a Baeder Illatszer Rt. Ez dobta piacra az első Caola-portékákat. Az államosított Baeder 1950-től Budapesti Illatszer- és Pipereszappangyár (BIP) néven működött. Öt év múlva, 1955-ben született meg a hajifjító sampon „szlogent” is megkapó kozmetikum.

A WU2 sampon régi csomagolása

Forrás: Retró/Facebook

A WU2 végül Oroszlányban kötött ki

A gazdasági átalakulások, vállalati változások után a 2010-es évek közepéig egy ideig Szegeden is készült a népsampon, az Egyesült Vegyiművek (EVM) megbízásából. Most pedig, mint a címke is hirdeti, Oroszlányban.

Azt a Trade Magazinból tudtuk meg, hogy a GeePower Manufacturing Kft. jogelődje korábban az EVM által gyártott termékek disztribúciójával foglalkozott, és 2022-ben azonban a cég saját gyárat épített Oroszlányban. Ez lehetővé tette, hogy az EVM bérgyártott termékeinek gyártását átvegye. Köztük a WU2-t is.

A Dolgozók Lapja 1969 februárjában azt írta, hogy a sampont, mint „a női haj elixírjét” Bajnán, az Alkotmány Termelőszövetkezetben csomagolják.