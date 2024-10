Nehéz a nyugati dióburok-fúrólégy ellen védekezni, hiszen ha már egyszer megtelepedett, nem akarja elhagyni a diófát. Rajta éli életét a petétől kezdve a kifejlett állat (imágó) alakjáig, amely nagyon megnehezíti az ellene való védekezést. De mégis, mi ez a kártevő, és hogy lehet ellene védekezni? A Zaol.hu-val Hangya László növényvédő kertészmérnök, az egyik zalaegerszegi belvárosi növénypatika tulajdonosa beszélt a fúrólégyről.

A diót tönkreteszi a dióburok-fúrólégy Forrás: Shutterstock/Illusztráció

A dióburok-fúrólégy számos gombabetegségnek ad utat

A Zaol.hu beszámolója szerint mikor a már fertőzött dió lehullik ősszel, a benne lévő dióburok-fúrólégy lárva szépen elbújik a földben, ott bebábozódik, és tavasszal, amikor a talajhőmérséklet eléri a 14 fokot, imágóvá, léggyé alakul át.

Megtámadja az akkor még kicsi és zöld terméskezdeményt puha burkán keresztül, és benne egészen szeptember elejéig rakja tojásait. Mivel átfúrja a puha burkot, a nyitott kapun keresztül számos gombabetegségnek ad teret. A károsítás végeredménye pedig az, hogy tönkreteszi a diót: nem csak a zöld burka feketedik meg, de a bele is, amely elrothad.

A diófák 8-10 méter magasak, és nem létezik olyan permetezőgép, amely olyan magasra vinne fel. Mindenhol kellene védekezni ellene, mert a dióburok-fúrólegyek két-háromszáz métert is képesek elvándorolni, és ott folytatják a károsítást, ahová éppen érkeztek. Próbálkoznak az injektálás módszerével, a diófa edénynyalábjain keresztül juttatják be a rovarölő szert. De ez is csak próbálkozás. Védekezni lehet ellene, de csak elvileg.

Például úgy, hogy ősszel a lehullott diót és levelet el kell égetni, majd a fák körüli talajt lepermetezni valamilyen rovarölő és talajfertőtlenítő szerrel. Ennek a hatóanyagait a téli csapadék ugyanis a talajba juttatja, és így nagy esélyünk van arra, hogy a dióburok-fúrólégy lárvái is elpusztulnak. A dióburok-fúrólégy terjedését azonban ez nem gátolja meg, mert mindenhol vannak szórvány diófák, amelyek fertőzöttek lehetnek.

Mi lehet a megoldás? Például pár erősen fagyos tél

A cikk arra is kitér, hogy az ültetvényeken úgy védekeznek a károkozás ellen, hogy év közben többször tárcsázzák a talajt, hogy a felszínre jutó lárvák elpusztuljanak. Leginkább télen hasznos, főként ha van egy kis fagy. Hosszú távon az lenne a szerencsés, ha lenne két-három erősen fagyos tél, amikor a talaj felső 10-15 centiméteres rétege jól átfagyna.