Károlyi Zoltán beszélt arról is, hogy az önerővel együtt 700 millió forintos beruházás eredményeképpen elkészült egy 1500 négyzetméteres csarnok, mely napelemekkel és hőszivattyúkkal megtermeli saját energiafelhasználását. A projekt részeként a társaság egy felhő alapú vállalatirányítási rendszerre tért át, ami lehetővé teszi, hogy a termelés, a raktározás és az értékesítés a világ bármely pontjáról elérhető és kezelhető legyen. Példaként említette, hogy az Arab Emírségek, például Dubaj is nagy hasznát vette már a tatabányai cég által gyártott csatorna- és az öntözőrendszer elemeinél, sőt, a fővárosi állatkert víziló-medencéjébe is gyártottak szivattyút, de a Szuezi-csatornánál is használtak szakemberek a Tatabányán készült elemekből.